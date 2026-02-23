Paul, l'insopportabile arroganza della bellezza

PAUL IL PAVONE. TILLY MATTHEWS; GIUNTI; 14,90 EURO

Portare in giro la propria bellezza non è per niente facile. Si rischia di mettere su una tale dose di boria da diventare arroganti e insopportabili. Ne vale la pena? È questa la semplice domanda che corre tra le pagine dell’albo di Tilly Matthews. Paul ancora non se ne rende conto ma la perfezione che ostenta, mettendo in mostra le proprie meravigliose piume, gli costerà caro. Del resto Paul è un pavone e si sa che pavoneggiarsi, vantarsi e compiacersi della propria straordinarietà è un tic di famiglia. In virtù della propria bellezza, l’egoista Paul pensa di possedere tutto di diritto: più visibilità, un nido più altolocato, più coccole e persino la riverenza degli animali del bosco. Una cosa grande invece ma a sua insaputa, il pavone presuntuoso e maleducato ce l’ha davvero e cioè l’amicizia sincera del piccolo loris Norris, devoto e servizievole fino allo stremo. In una notte di tempesta però tutto cambia per Paul: nel giro di poche ore si ritrova ad aver perso tutto: il nido, l’amico e, proprio così, le sue mitiche piume. E recuperare tutto non sembra affatto semplice. Gli toccherà tanta fatica e un bagno di umiltà. Dai 3 anni

IL PRIMO MIGLIORE AMICO. UNA STORIA DELL’ETÀ DELLA PIETRA. BRIDGET MARZO; IL CASTORO; 14,50 EURO

La grotta di Chauvet, nel sud della Francia, è uno dei siti preistorici più interessanti, ricco di testimonianze risalenti al Paleolitico superiore scoperte nel 1994: p itture e incisioni di diversi animali grandi e piccoli come bisonti mammut , gufi e rinoceronti, leoni, orsi, cervi, renne, lupi ed enormi felini. Opere databili dai 36 mila ai 32 mila anni fa. Ma nel 1995 una nuova spedizione dell’archeologo Michel-Alain Garcia ha individuato sempre in questa grotta le impronte del piedino di un bambino accanto a quelle di un cane che risalirebbero a 26 mila anni fa. È stata questa scoperta a ispirare l’albo di Bridget Marzo, autrice e illustratrice anglo-catalana, che racconta una delle amicizie più antiche tra l’uomo e gli animali immaginando l’incontro di Mo, una bambina preistorica, con un cucciolo ferito a una zampa che si dimostra ben presto docile e alleato. Pagine che entrano nella quotidianità di una famigliola preistorica, nonni compresi, avvicinando i più piccoli a un mondo estremamente lontano. In appendice due pagine che raccontano le tecniche di sopravvivenza di adulti, bambine e bambini dell’età della pietra. Dai 4 anni

IO SONO UN ALBERO. PAWET MILDNER: NOMOS BAMBINI; 16,90 EURO

Pubblicato da Nomos, “Io sono un albero” è un chiaro esempio della rivoluzione attraversata dai libri di divulgazione per bambini. Tutto sta cambiando in questo settore dell’editoria in cui da sempre i libri non fiction, dedicati alla conoscenza e adibiti a veicolo di sapere scientifico, includevano immagini come ornamento e corollario al testo cui veniva attribuita l’autentica funzione istruttiva. Tutto sta cambiando da qualche tempo, come ha raccontato Giorgia Grilli in una imponente ricerca, pubblicata da Donzelli, sui nuovi albi illustrati non fiction, intitolata “L’incanto del mondo”. Pawet Mildner, Illustratore, autore e grafico polacco in questo albo lascia che a raccontare un albero, prima ancora della sua voce, siano le illustrazioni vivaci e a tutta pagina. Niente di didascalico, non un manuale di botanica a uso dei più piccoli, qui conoscenza e bellezza sono strettamente e poeticamente intrecciate. È la vita lunga e ricca a disposizione di molte creature quella che una quercia celebra di sé stessa in una storia multiforme, sono le proprie virtù, la propria generosità rispecchiate nell’insieme delle tavole e nei dettagli, nei colori e nelle suggestioni delle immagini: l’essere cibo per alcuni animali, casa per altri, riparo dalla pioggia e dal sole per uomini e donne, luogo di giochi a nascondino e arrampicate per bambini e bambine. Una fonte di carta e di legno. Un albero è un punto fermo nella natura circondato da un mondo che cambia. Dai 4 anni