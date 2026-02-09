In lettura si parte sul bibliobus 65

Il 65 non è un autobus come gli altri, qui accadono cose per nulla normali. Per esempio può succedere, tra tanta gente che chiacchiera ad alta voce, sghignazza o guarda il cellulare, di scorgere seduta comodamente a zampe incrociate una tartaruga occhialuta che legge un libro. E non sarebbe neppure l’unica stranezza, perché quando il bus pian piano si svuota altri bibliofili salgono, ciascuno con il proprio volume: tra ippopotami, caprini e maialini, uno struzzo appassionato delle favole di La Fontaine, una volpe fan dei Grimm, una giraffa e una zebra che condividono un fumetto. E può anche succedere che in questa sala di lettura itinerante, un vero e proprio club del libro, a un certo punto, al culmine del relax si possa anche sorseggiare un buon tè. Entrambe francesi, Céline Person, autrice, e l’illustratrice Sanoe, celebrano la bellezza della lettura, l’amore per i libri e il valore delle parole con un albo allegro che automaticamente arruola anche i piccoli lettori in questo appassionante club. Dai 5 anni

IL BERRETTO MAGICO. MIREILLE MESSIER; ILLUSTRAZIONI DI CHARLOTTE PARENT; IL CASTORO; 18 EURO

Mireille Messier autrice di albi illustrati e sceneggiatrice di vari programmi per bambini e l’illustratrice Charlotte Parent, canadesi, hanno realizzato questa fiaba illustrata variopinta rivolta ai più piccini che intreccia l’attenzione e la cura degli animali con la magia di creature fantastiche quali gli gnomi. Quando il loro amatissimo riccio domestico Crispin si ammala, smette di mangiare e si mostra pallido e senza forze, Arlo e sua sorella Isaura, non sapendo che altro fare, decidono di ricorrere al potere magico degli gnomi. Ma come raggiungerli o comunque stanarli nel folto del bosco? Basterà a richiamarli il dono di una semplice scodellina di latte, che è tutto ciò che possiedono? Non sarà che prima degli gnomi arriveranno altri animali affamati? I due fratellini riusciranno, perseverando, ad attirare l’attenzione dei piccoli abitanti del bosco per salvare il piccolo riccio? Per uno strano gioco delle fiabe, però, solo i lettori potranno decifrare il mistero di un prodigioso berretto rosso. Dai 3 anni

LA MERAVIGLIA DELLA STERNA-FEDERICA ORTOLAN; ILLUSTRAZIONI DI ANNA SPREAFICO; UOVONERO, 18 EURO

Dalla Groenlandia all’Antartide, andata e ritorno: gli esperti di migrazioni raccontano che si tratta del percorso più lungo coperto da una specie animale. È quello che può vantare la Sterna artica, o codalunga, un uccello che, con le sue grandi capacità di volo, nidifica sulle coste artiche e sverna nei pressi dell’Antartide. Come dire dai 60 mila agli 80 mila chilometri tra andata e ritorno, oltre due volte il giro della Terra. Non è un caso quindi se Federica Ortolani ha scelto la sterna come protagonista di una storia di viaggi attorno al mondo e di emozioni vivacemente illustrata da Anna Spreafico. La cosa strana qui è che l’uccellino giramondo, di solito ciarliero rispetto alle meraviglie che ha incontrato, questa volta è taciturno. Che un’indigestione di avventure abbia fiaccato nella sterna la voglia di raccontare può essere una spiegazione, di fatto l’uccellino non ha voglia affatto di condividere con gli amici alcun entusiasmo di quel che ha visto, semplicemente perché nulla è riuscito a sorprenderlo e incantarlo. Cosa è successo, la sterna ha smarrito la meraviglia? E se sì, c’è un modo per recuperala? Con un viaggio a ritroso, in compagnia di altri amici, attraversando montagne, savane, paludi e oceani, sempre incontrando angoli di natura meravigliosi, la sterna troverà altrove e inaspettatamente ciò che sembrava perduto. Non sempre la meraviglia ha bisogno di grandi scenari. Dai 4 anni

COCCO A CHI? ISABELLA PAGLIA; ILLUSTRAZIONI DI MONICA GAROFALO; EDIZIONI LA MARGHERITA; 17 EURO

Una favola sui fraintendimenti e i giochi di parole, una commedia degli equivoci scherzosa e allegra ambientata nella giungla con protagoniste un gruppetto di scimmie curiosissime che hanno scovato sotto le palme da cocco una distesa di frutti scuri, duri e pelosetti che assomigliano a un pallone. Ma un pallone non sono. Non sapendo a cosa possano servire girano la domanda all’uccellino Drongo che, perlustrando il mondo dall’alto dice di sapere un mucchio di cose. In realtà questo è un enigma anche per lui ma propone di interpellare il cocco-drillo. Per affinità di parola, dovrà pur conoscere il cocco. Scostante e assonnato il coccodrillo è impreparato così che la domanda passa inevitabilmente di mano in mano, dagli elefanti al leone, all’orso, alle tigri. La missione cocco, come una vera indagine nel cuore della giungla, pende le mosse da qui. Qualcuno saprà risolvere l’enigma? O come spesso accade sarà il caso a portare la soluzione? Dai 4 anni