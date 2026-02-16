Domande e risposte con poesia e ironia

CHE COS’È IL CIELO? GUIA RISARI; ILLUSTRAZIONI DI MARIANNA BALDUCCI; FORO DI FABIO GERVASONI; CAMELOZAMPA; 20 EURO

Le domande sono importanti, toccano l’esistenza di ciascuno. Ma le risposte sono spiazzanti, stupiscono e divertono, fanno pensare, arrivano al cuore. Che cos’è il mistero? Nessuno lo sa. Che cos’è la meraviglia? Quando la bocca si apre, ma non per parlare. Dove corrono i fiumi? A vedere dove finiscono. Ci sono filosofia, poesia, immaginazione, ironia e gioco in questo albo di grandi dimensioni, raffinato, bello da vedere e da toccare che incoraggia attraverso i testi di Guia Risari a interrogarsi e osservare la bellezza attraverso le illustrazioni Marianna Balducci. Particolari che si inseriscono armonicamente sulla bellezza fissata dalla macchina fotografica di Fabio Gervasoni. Un lavoro di squadra di alto livello che restituisce ai piccoli lettori, certamente, ma anche a quelli senza età, la sorpresa di un botta e risposta giocoso che niente insegna se non a liberare il pensiero. A farsi domande che, come scrive Guia Risari, sono i germogli dell’intelligenza. Da non perdere. Dai 4 anni

I LIBRI DEL SIGNOR TASSO. PADDY DONNELLY; GIUNTI; 14,90 EURO

A Zampopoli, cittadina di neppure duemila abitanti animali, “I libri del Signor Tasso” è l’unica e inimitabile libreria locale. Qui tutti possono trovare quel che cercano. Libri per tutti i gusti e le età, le zampe e le pellicce. Il signor Tasso, una vita in libreria, sembra severo e scorbutico ma è solo apparenza, è soltanto uno che fa il suo mestiere con scrupolo e precisione. Perciò quanto la piccola Volpe Rory del negozio accanto, gli chiede un libro delle meduse sulla luna, Tasso ne fa una questione di principio con sé stesso. Si affanna e si tortura finché molto seccato deve rassegnarsi: quel libro non salta fuori da nessuno scaffale, né in soffitta né in cantina. Se proprio lo vuole Rory dovrà arrangiarsi. Come, è una sorpresa che non sveliamo. Fantasia e determinazione sono un binomio con cui si approda a grandi traguardi. Dai 4 anni

IL PICCOLO MONDO DI NUR. JÉROME RUILLIER; ILLUSTRAZIONI DI ISABELLE CARRIER; OFFICINA BABUK 14,50 EURO

Per la collana dei libri in simboli Officina Babuk pubblica una storia delicata e toccante di diversità e amicizia, venata di tristezza ma centrata sull’empatia, con un testo semplice ad alta leggibilità in simboli WLS, firmato dal fumettista francese Jérome Ruillier e illustrata dai disegni minimalisti di Isabelle Carrier, specializzata in albi per bambini. Una copertina rosa tenue introduce al tenero mondo di Nur, una bimbetta allegra, immersa in un mondo tutto suo che ai più sembra strano e inappropriato. Nur ride per un nonnulla, canta e balla mentre va a scuola, salta con gran divertimento nelle pozzanghere, incurante di chi la osserva con riprovazione. A volte gli adulti si arrabbiano, i coetanei la prendono in giro e Nur ne soffre al punto da sprofondare in una bolla grigia di tristezza cupa e silenziosa preoccupante, difficile da far svaporare. Bisognerebbe aiutarla, suggerisce un medico. Ma cosa c’è di più benefico dello sguardo e delle parole gentili di un compagno? Come tutti i titoli proposti da Officina Babùk, anche in questo volume la versione in simboli è curata da Enza Crivelli e Sante Bandirali. Letture dedicate ai bambini e alle bambine che non sanno ancora leggere, che stanno imparando da soli, che non parlano ancora l’italiano, che hanno difficoltà di lettura, che sono lettori curiosi. Dunque per tutti i bambini e le bambine.