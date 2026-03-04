Gelato a colazione per nonno e nipote

WHOOSH! SAM USHER; EDIZIONI CLICHY; 21 EURO

Ogni nuova avventura di Sam e di quel tesoro di suo nonno è una festa. I due sanno sempre come trasformare una banale sortita di casa in un’avventura spericolata e straordinaria. È successo in un giorno di vento, di temporale, di neve o di sole ustionante; ogni volta una scoperta, ogni volta un imprevisto da affrontare ai confini della realtà con fantasia e ironia. Rieccoli qui, dunque, diretti in bicicletta a prendersi un gelato per una improvvisata colazione speciale. Con un cesto pieno di attrezzi, perché non si sa mai, e l’immancabile scimmietta di peluche di Sam i due partono, pedalando allegramente verso il parco. Senonché dopo tanta fatica, arrivati al culmine della collina dove si piazza il gelataio, scoprono che il gelato è finito. Pensate che nonno e nipote si diano per vinti? La cassetta degli attrezzi, l’immancabile ingegno dei due e la perseveranza come stile di vita, permetteranno a nonno e nipote di affrontare un’incredibile spedizione alla ricerca di altro gelato. La colazione sarà principesca. Dai 3 anni

LUPO GRIGIO E LUPETTA. GILLES BIZOUERNE ; ILLUSTRAZIONI DI RONAN BADEL; HARPERCOLLINS;9,90 EURO

Riecco la coppia Bizouerne &Badel in un'altra esilarante avventura di Lupo Grigio, classico e acclarato pasticcione, cacciatore sfortunato quanto tenero, costantemente affamato, sempre pronto a vantare mille virtù, inesistenti, e infine così ingenuo da infilarsi in una trappola dopo l’altra. Per il divertimento delle sue sempre scampate vittime. Qui i piccoli fan di Lupo Grigio lo trovano nientemeno che alle prese con una giovane Lupetta desiderosa di imparare l’arte preziosa della caccia. Peccato che nelle vesti di insegnante il volonteroso lupacchione fanfarone, pur pieno di idee e strategie brillanti, si riveli in pratica piuttosto scarso e finisca per imbroccare disavventura e figuracce a catena. Antieroe per eccellenza, Lupo Grigio tuttavia non smette di riscuotere comprensione e simpatia. Grazie allo stampatello maiuscolo, tutta la serie si rivolge ai primi lettori, dimostrandosi comunque preziosa anche per una lettura condivisa con un adulto di chi ancora non sa leggere le parole ma le figure sì. Dai 4 anni

IL FACHIRO BIANCATESTA. TERESA PORCELLA; ILLUSTRAZIONI DI GIULIA ORECCHIA; TELOS EDIZIONI COLLANA “I CANTERINI”;11,90 EURO

Una cesta, cinque serpenti, un fachiro pronto a di incantarli con il suo flauto. È il punto di partenza della storia raccontata in questo librotto cartonato, animato dalle immagini variopinte di Giulia Orecchia, dove le grandi alette che si sollevano mostrano cosa succede di strano di pagina in pagina nella cesta del Fachiro Biancatesta. Un invito ai lettori più piccoli e agli adulti che li accompagnano nella lettura a giocare con le parole e le rime, i numeri, gli animali, la musica e anche con la voce. Perché inquadrando il QR code in quarta di copertina si può ascoltare e poi ricantare la canzoncina interpretata dall’autrice Teresa Porcella che ha composto anche le musiche. Dai 2 anni