Un anno alla finestra tra due torte di compleanno

UN ANNO. BERNADETTE GERVAIS; L’IPPOCAMPO; 18 EURO

Un tavolo in primo piano davanti alla finestra che apre lo sguardo su un prato con un albero da frutta e le colline sullo sfondo. Sono le costanti di un’inquadratura che Bernadette Gervais sceglie per raccontare senza parole ai più piccoli, in modo solo apparentemente semplice, il tempo che passa, un anno tra due feste di compleanno e due grandi torte. Una anche in copertina, che apre la storia con tre candeline e una che la chiude con quattro. In mezzo ventiquattro tavole che scandiscono il passare dei mesi e delle stagioni, un paesaggio che cambia nelle luci e nelle atmosfere, e nei segnali di vita. Un dentro domestico e un fuori naturale con gli oggetti della quotidianità che popolano entrambi gli scenari. Ciò che ciascun bambino può osservare con i propri occhi: alberi prima spogli poi con le prime gemme, i fiori, le foglioline, i primi frutti tra pallidi soli e pioggerelle, e poi ancora i frutti dei mesi estivi e autunnali, giochi e giocattoli sparsi, i temporaloni di luglio e le stelle cadenti d’agosto, l’autunno dai colori caldi e poi l’inverno nevoso, con il Natale a coronare la fine dell’anno e preludere al nuovo compleanno. Un albo che in un gioco di osservazione suggerisce e lascia al lettore lo spazio per spingere il proprio sguardo, la propria immaginazione e il pensiero al di là del limite della finestra, in un oltre infinito. Dai 2 anni.

Chi è la misteriosa signora nuova inquilina del primo piano del palazzo in cui abita il coniglietto Rosinello? Si dice sia un tipo affascinante e, cosa piuttosto strana, molto lunga. La curiosità del vicinato è alle stelle, nessuno l’ha vista da vicino, nessuno sa chi è e da dove viene. Anche Rosinello che sta al secondo piano è curioso di incontrala, ma quando si presenta bussando alla porta, la vicina gli risponde che è appena uscita. Qualcosa non quadra in questa risposta: precipitatosi in strada, il coniglio vede solamente una grande coda uscire dalla finestra ma di qualcuno che ha già svoltato l’angolo. Non gli resta che inseguire la vistosa e chilometrica coda che striscia nei dintorni, si avvinghia a un albero, entra in un tombino ed esce da un altro e continua a infilarsi nei posti più impensati. Il lettore, grazie alle divertenti illustrazioni dell’autore, ha ben capito di chi si tratta, solo l’ingenuo asinello ne è all’oscuro. Finché, cammina cammina, insegui insegui, Rosinello si ritrova di nuovo a casa, in tempo per vedere finalmente la testa della sgargiante inquilina, un tipino aggraziato, raffinato e soprattutto di grande gentilezza, disponibile a fare due chiacchiere. Bella scoperta per il coniglietto, la riprova per lui che in teoria ha il terrpre di quel genere di animali pur non avendone mai visto uno, che la paura per ciò che non si conosce è naturale ma spesso ingiustificata. Per conoscere e comprendere bene gli altri non basta uno sguardo superficiale, occorre frequentarsi. Kęstutis Kasparavičius , un maestro dell’illustrazione lituana è uno degli autori più rappresentativi del suo Paese. Precise nei dettagli e nella prospettiva, acquarellate con colori caldi, anche queste tavole mettono in campo teneri animali antropomorfi protagonisti di una storia densa di humor, lieve e un po’ paradossale, in cui la gentilezza si presenta come la virtù che annulla ogni ostacolo. Dai 4 anni

DOT. RIVISTA BIMESTRALE UPPA. SOLO SU ABBONAMENTO