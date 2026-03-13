Via le sanzioni al petrolio russo: la mossa Usa che aiuta il Cremlino

Il cortocircuito è evidente. Per pompare petrolio nei mercati, gli Usa hanno deciso di revocare le sanzioni sul petrolio russo, misure punitive imposte per arginare il flusso di denaro che finanzia la guerra di Mosca in Ucraina. Favorendo, così, uno dei Paesi più vicini al regime iraniano. Non a caso Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del presidente russo per gli investimenti e la cooperazione economica con i paesi stranieri, ha affermato che "sempre più Paesi stanno iniziando ad acquistare petrolio russo grazie all'allentamento delle sanzioni statunitensi".

“Per aumentare la portata globale delle forniture esistenti, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta fornendo un'autorizzazione temporanea che consente ai paesi di acquistare petrolio russo attualmente bloccato in mare", ha fatto sapere il Segretario del Tesoro, Scott Bessent. Che ha cercato di minimizzare: "Questa misura mirata e a breve termine si applica solo al petrolio già in transito e non fornirà un significativo vantaggio finanziario al governo russo, che ricava la maggior parte delle sue entrate energetiche dalle tasse riscosse nel punto di estrazione". La mossa non è “inedita”. Washington nei giorni scorsi ha concesso alle raffinerie indiane “una deroga di 30 giorni per acquistare il petrolio russo attualmente bloccato in mare” . Lo stesso Bessent aveva spiegato: la decisione era finalizzata "a consentire al petrolio di continuare a fluire sul mercato globale".

Inevitabili i malumori. La senatrice democratica Jeanne Shaheen del New Hampshire, membro di spicco della Commissione per le relazioni estere del Senato, ha attaccato la decisione. "Mentre Putin aiuta l'Iran a colpire gli americani in Medio Oriente – ha detto -, il presidente sta ora riempiendo le casse di guerra del Cremlino. Invece di mettere sotto pressione l'economia russa in difficoltà, la guerra mal pianificata del presidente sta dando a Putin un guadagno inaspettato, mentre le famiglie americane si trovano ad affrontare prezzi più alti".

Primo: il conflitto passa sempre più per il petrolio. L'Iran, attraverso il controllo dello Stretto di Hormuz, sta "esternalizzando" i costi della guerra, "mettendo sotto pressione" l'economia globale. Secondo: come ha sottolineato la Cnn, "il team per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump non ha tenuto pienamente conto delle potenziali conseguenze di quello che alcuni funzionari hanno descritto come lo scenario peggiore che l'amministrazione si trova ora ad affrontare". "Il Pentagono e il Consiglio di Sicurezza Nazionale Usa hanno sottovalutato significativamente la disponibilità dell'Iran a chiudere lo Stretto di Hormuz in risposta agli attacchi militari statunitensi durante la pianificazione dell'operazione in corso". Secondo diverse fonti raccolte dall'emittente, "i

Lo stesso tentativo di immunizzare la strategia iraniana – fornire una scorta militare alle navi – sembra al momento una soluzione impraticabile. "Succederà relativamente presto ma non può succedere ora, semplicemente non siamo pronti", ha ammesso Chris Wright, il ministro dell'Energia Usa. "Tutti i nostri asset militari sono al momento concentrati nel distruggere le capacità offensive dell'Iran e l'industria che rifornisce queste capacità", ha aggiunto Wright, avanzando la previsione che le scorte delle petroliere potranno iniziare alla fine del mese.