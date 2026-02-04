Due corpi senza vita recuperati in mare da nave Ong

«Sebbene non si sappia nulla delle circostanze che hanno portato alla morte queste persone - affermano dalla nave Ong Humanity 1 - è chiaro che il loro destino non è un caso isolato». Dopo aver soccorso 33 persone nelle ultime 24 ore in acque internazionali e la nave ha avvistato alcuni cadaveri in mare. I sopravvissuti provengono dall'Iraq, dal Pakistan, dalla Somalia e dal Sud Sudan. La nave sta ora facendo rotta verso Napoli, porto assegnato dalle autorità come porto di sbarco. «Nonostante il maltempo sulla rotta verso Napoli - precisano dalla Ong - le numerose richieste di un luogo sicuro più vicino sono rimaste senza risposta da parte delle autorità italiane. Abbiamo bisogno di un porto più vicino».

Il primo soccorso è avvenuto martedì, intorno alle 3 del mattino, quando Humanity 1 ha avvistato un gruppo di persone a bordo di una barca in difficoltà e subito dopo un cadavere in acqua. L'equipaggio ha cercato di recuperare il corpo ma non è stato possibile a causa del suo avanzato stato di decomposizione. Verso mezzogiorno, un'altra imbarcazione in pericolo è stata avvistata dall'aereo Seabird di Sea-Watch. Quando Humanity 1 è arrivata sul posto, ha trovato un gommone nero con circa 20 persone a bordo e una motovedetta della Guardia costiera libica che si stava avvicinando. «Per impedire quello che avrebbe potuto essere un respingimento illegale da parte della cosiddetta Guardia costiera libica - raccontano - abbiamo rapidamente lanciato i Rhib (i gommoni veloci per il soccorso, ndr) e siamo riusciti a portare tutti i sopravvissuti a bordo: soffrivano di ipotermia, erano esausti e due casi medici necessitavano di cure immediate". Dopo il soccorso, la nave ha avvistato un altro corpo in acqua ma anche in questo caso l'avanzato stato di decomposizione non ne ha permesso il recupero.