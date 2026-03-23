Riccioli d'oro nel bosco, un'avventura di crescita

DOVE VAI RICCIOLI D’ORO? CAROLINE GAMON ; L’IPPOCAMPO; 18 EURO

Una nuova versione dell’antica fiaba “Riccioli d’oro e i tre orsi” che va oltre il tema della bambina curiosa che entra senza permesso nella casetta dei tre orsi, senza farsi domande sul rispetto delle cose altrui. Qui c’è l’idea di un percorso di crescita infantile, di scoperta, di incontri e imprevisti, suggerita dal titolo stesso dell’albo. Già, dove va Riccioli d’oro? Intanto ci viene presentata come una creaturina così minuscola ma così minuscola che qualche volta non la si vede affatto. Vive in una casetta su misura per lei, cosi piccola che si faticherebbe persino a vederla. Per il resto, osservandola inoltrarsi nel bosco troppo grande per lei così piccina, come la mette in guardia la mamma, si scoprono le intenzioni narrative di Caroline Gamon che gioca sul tempo del viaggio e sul confronto delle dimensioni: abeti grandi come foglie, fiori alti come alberi, insetti giganti sproporzionati agli steli su cui si arrampicano, persino il mazzolino di fiori raccolti dalla bimba la sovrastano di tre volte. Dopodiché la casa degli orsi entra nel campo d’azione di Riccioli d’oro con la voce della mamma sullo sfondo come un’eco che la richiama a casa. Le illustrazioni di Caroline Gamon sono costellate di tagli e fustellature tra le pagine, e da una grande aletta che rivela nel finale della storia Riccioli d’oro, la ex bimba minuscola, ritornata al termine dell’avventura alle sue giuste dimensioni.

Una notte d’inverno e un coniglietto che dovrebbe già dormire, invece è lì nel suo lettino, con la luna che illumina la stanza e il sonno che non arriva. La coperta è morbida e confortevole, i piedini sono al caldo, tutto dovrebbe propiziare, ma il silenzio è troppo. Non c’è cosa più disturbante di un silenzio esagerato per chi non riesce a chiudere occhio. E poi coniglietto aspetta che papà vada a dargli la buonanotte, ma papà non arriva. Come si fa a dormire se lui continua a tardare? Meglio controllare. Munito di tutto ciò che potrebbe essere utile alla nanna, acqua, biscottino, copertina e un libro da leggere insieme, coniglietto trova papà profondamente addormentato. Lui però sa bene come rimettere la nottata sui giusti binari. Un pluripremiato albo della buonanotte che ripercorre il rito della nanna, i gesti e gli abbracci necessari ad abbandonarsi con serenità al buio e ai silenzi della notte. A un testo breve che si presta a una lettura lenta con una voce quasi sussurrata, si accompagnano le tavole dell’illustratrice polacca Renata Liwska , dai colori pastello, così lievemente sfocati da apparire morbidi e rilassanti. Tranquillizzanti. Dai 2 anni

LA VERA VERITÀ SU SOFIA CINGHIALETTA. ÉMILIE CHAZERAND , ILLUSTRAZIONI DI AMANDINE PIU; FRANCO COSIMO PANINI; 14,90 EURO

Lisette e Pierrot sono due vecchietti che vivono al limitare del bosco. Non hanno avuto figli e ormai sono rassegnati. Ma sono comunque felici. Un giorno passeggiando nel bosco trovano una cinghialetta smarrita. La raccolgono, l’adottano e la chiamano Sofia. La piccoletta è in gamba, dolce e gentile e persino carina. E grazie ai genitori bene educata. Persino a scuola, dove viene mandata perché Lisette e Pierrot non sanno rispondere alle sue infinte curiosità, Sofia è amata da bambini e bambine. Ma si sa, c’è sempre qualcuno capace di far sentire gli altri diversi e fuori posto, di sottolinearne l’inadeguatezza. Per reagire ci vuole intelligenza e coraggio. E la piccola Sofia possiede tutte queste virtù. Dai 3 anni