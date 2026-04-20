Partigiano Madeleine, nome in codice "Rainer”

LA RESISTENZA DI MADELEINE. PASTA AL POMODORO. TESTI DI JD MORVAN E MADELEINE RIFFAUD; ILLUSTRAZIONI DI DOMINIQUE BERTAIL; GIRALANGOLO; 20 EURO

Terzo capitolo della storia di Madeleine Riffaud, classe 1924, che è stata una delle più coraggiose anime al femminile della Resistenza francese durante la seconda Guerra Mondiale. Raccontata da lei stessa, insieme con JD Morvan, appassionato di storia, e illustrata magistralmente da Dominique Berta con le consuete suggestive tavole acquerellate in blu, la lotta determinata di Madeleine contro l’occupazione nazista dell’Europa è diventata una saga di tre graphic novel di grande intensità, frutto di ricordi attinti da lunghi colloqui e delle sue memorie. Era solo una ragazzina quando, nonostante la sua tubercolosi, Madeleine Riffaud è entrata nella Resistenza e con il nome in codice "Rainer” si è messa in prima linea per le azioni più pericolose, dimostrando coraggio e intraprendenza da vendere. Il terzo volume inizia con il suo arresto, a Parigi, per un attentato sul Ponte Severino. Madeleine passa da un carcere all’altro affronta interrogatori terribili, torture, rischia di essere fucilata e persino di partire per uno di quei convogli che portano dritti ai campi di sterminio nazisti. Ma lei, da vera combattente non si arrende, non parla e non denuncia i compagni. Intanto l’insurrezione di Parigi è vicina e la Liberazione pure. Madeleine ha solo vent’anni. Dai 13 anni per tutti

DI QUANTE PERSONE ABBIAMO BISOGNO? ANNA FONT; TRADUZIONE DI LUIGI COJAZZI; TERRE DI MEZZO; 16 EURO

Abbiamo sempre bisogno degli altri. Su questo non ci piove. Per affrontare qualcosa che non sappiamo fare, per arrivare dove da soli non riusciremmo, per divertirci, per farci ascoltare o consolare. E per molto altro. Perciò è una bella sorpresa questo albo che la domanda la mette in copertina, citando con leggerezza una doppia pagina dopo l’altra un bel po’ di casi in cui è indispensabile avere qualcuno che ci dia una mano, ci spinga ad andare avanti o ci freni rispetto a qualcosa che non fa per noi. Per venire al mondo abbiamo bisogno di una mamma e di un papà, per crescere di una famiglia più o meno larga. E per cambiare una lampadina o salire su un elefante? Anna Font, autrice e illustratrice di Barcellona, pone tante domande e le risposte – tutte argute e con un lieve tocco di umorismo a sdrammatizzare la seriosità dell’argomento - le si possono leggere capovolte, a rovescio, perché l’occhio non corra più veloce del pensiero e si abbia più tempo per riflettere. In 36 pagine allegre e colorate con le figure illustrate e poi ritagliate e incollate a formare grandi tavole a collage, Anna Font indaga la nostra relazione con gli altri, inseguendo i fili invisibili ma tenaci che uniscono le persone. Dai 4 anni

DIECI CONIGLIETTI. MAURICE SENDAK; ADELPHI; 18 EURO

Perfetto nel look: giacca a code, camicia bianca, papillon, cilindro e conigli, il mago è pronto per i suoi giochi di prestigio. Adelphi porta in libreria un altro dei lavori di Maurice Sendak, datato 1970, con la traduzione di Sergio Ruzzier. Rivolto ai più piccoli, per incoraggiarli a prendere confidenza con i numeri, “Dieci coniglietti” porta tra le pagine lo spettacolo del mago M (Mino o forse anche Maurice) che, orgoglioso della propria esibizione, estrae dal cappello uno dopo l’altro, uno per pagina, dieci coniglietti colorati. Gli animaletti usciti man mano dal cilindro lo sovrastano, in modo un po’ esagerato a giudicare dalle espressioni che gli si leggono in viso. Dunque, estratto il decimo esemplare, arriva il momento di far sparire l’intera compagnia, di nuovo un coniglio dopo l’altro, a ritroso, ripercorrendo la decina si arriva allo zero. Applausi! Dai 5 anni