Dalla finestra vedo gente e trovo amici

ALLA FINESTRA. SOPHIE ASTRABIE; ILLUSTRAZIONI DI AURÉLIE GUILLERE Y; EDIZIONI CLICHY; 21 EURO

Una finestra è per definizione un punto di osservazione sul mondo, un’apertura per spaziare verso l’orizzonte, per gettare uno sguardo altrove. Per Sophie la finestra è l’ultima difesa alla solitudine. Aver programmato vacanze piene di giochi e allegria con Camilla, l’amica del cuore, e poi scoprire l’ultimo giorno di scuola che niente potrà avverarsi perché Camilla si trasferirà in un’altra città con i suoi, è una vera crudeltà. Ma a furia di stare alla finestra arrabbiata e con il broncio, considerando quanto sia insipida la vita da soli, Sophie intercetta nel palazzo di fronte il viso di un bambinetto imbronciato come lei. Uno sguardo tira l’altro, poi ecco un gesto e un mezzo sorriso corrisposti: è l’inizio di una conversazione silenziosa a distanza., ma tant’è. Può prendere vita una nuova amicizia? Un albo delizioso. Con un felice intreccio di testo e illustrazioni sbarazzine, tocca tante corde della sensibilità infantile e lancia un messaggio prezioso: se ti affacci sul mondo qualcosa di importane lo trovi sicuramente. Dai 5 anni.

DENTRO LA SCATOLA. SARA MARCONI; ILLUSTRAZIONI DI DANIELA COSTA; EDIZIONI LA MARGHERITA; 16 EURO

Un silent book da leggere lentamente, senza lasciarsi sfuggire neppure un dettaglio, perché qui sulla sceneggiatura di Sara Marconi parlano solo le immagini di Daniela Costa e ciascun lettore è invitato a partecipare alla narrazione della storia. Si comincia dai risguardi dove l’illustratrice ha riunito lo studio preliminare a matita di uno dei personaggi chiave del racconto, il coniglio Saltapelo, peluche di Milo. Di più non sappiamo se non quello che suggerisce il titolo e cioè che la storia ruoterà attorno al contenuto di una misteriosa scatola. E difatti, eccolo lì l’enigma in questione, troneggiare al centro dell’attenzione e della cameretta. Come un regalo arrivato non si sa da dove e da chi, inatteso e sorprendente a giudicare dallo stupore e persino dallo sgomento stampati sul viso del bambino appena sveglio. Un corpo estraneo misterioso piombato nella propria tranquilla intimità, metafora dei problemi che ogni giorno ci aspettano al varco. Bambino e coniglio sono costretti ad affrontare l’imprevisto e ad aprire la scatola, titubanti, sospettosi e in atteggiamento di difesa. Perché ci vuole tempo e circospezione per fare amicizia e addomesticare quel che non si conosce. E qui è d’obbligo fermarsi e non dire di più, perché da lì in poi la sorpresa c’è, eccome. Resta solo da suggerire che per Milo e Saltapelo, la scatola con la sua sorpresa dentro sarà un’occasione per affrontare il nuovo che ogni giorno interroga e irrompe nelle esistenze di tutti, grandi e piccini. Molto spesso arricchendole e rendendole più divertenti. Dai 4 anni

SCUOTI L'ALBERO DELLE MELE. NICO STERNBAUM; GRIBAUDO; 14,90 EURO

Pensato e realizzato per far interagire attivamente i bambini di due anni, “Scuoti l’albero delle mele” si legge insieme, certo, ma è più appropriato dire che è fatto per giocare e divertirsi in due. Basta sfogliarlo, osservare un’immagine e seguire le istruzioni. L’adulto legge e il piccolino proverà, ad agitarlo, a strofinarlo, dondolarlo, inclinarlo, o anche capovolgerlo. E cioè proverà ad alleggerire la chioma di un alberello carico di mele; a fare i grattini al mostro del solletico per tirargli su il morale; a soffiare forte forte per far volare via i semi di un soffione gigante; a premere il pulsante rosso per far partire il razzo diretto sulla luna; o ancora a bussare al gigantesco portone di un castello per far uscire un piccolo cavaliere. Ogni volta nella pagina successiva si potrà scoprire se quel gesto semplice e manuale è stato efficace. La riprova per il bambino che le sue mani hanno un potere e ogni sua azione produce un effetto. Interessante!