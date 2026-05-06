Artemis 2: l'album del futuro diventato quotidiano

La Nasa ha pubblicato oltre 12mila della missione che ha riportato l'uomo a toccare nuovamente la Luna

Cinquant’anni fa le fotografie delle missioni Apollo sembravano arrivate dal futuro. Oggi, guardando le 12.217 immagini appena pubblicate dalla Nasa della missione Artemis 2, accade qualcosa di diverso e forse ancora più sorprendente: il futuro sembra improvvisamente normale, perché sembra il nostro quotidiano. Dentro quell’enorme archivio visivo — scattato durante i dieci giorni della prima missione umana oltre l’orbita terrestre bassa dai tempi di Apollo 17 — non ci sono soltanto immagini spettacolari della Luna e della Terra. Ci sono rasoi elettrici che galleggiano nella capsula Orion, sacchi a pelo illuminati da schermi blu nel buio artificiale della notte spaziale, astronauti che guardano fuori dai finestrini con la stessa espressione di chi, durante un viaggio in treno, resta improvvisamente in silenzio davanti a un paesaggio, che piace e che è rilassante, non inquietante o oscuro. Ed è forse questo il punto più interessante. Le foto di Artemis 2 non mostrano solo lo spazio, ne rivelano la sua quotidianità. E in questa apparente banalità c’è una svolta culturale, tipica dell'oggi: bisogna vivere la contemporaneità. Perché le immagini delle missioni Apollo erano ancora fotografie eroiche: astronauti trasformati in figure mitologiche, immersi in un bianco e nero quasi sacrale. Qui invece il futuro ha i colori morbidi delle fotocamere digitali, gli scatti casuali degli smartphone, le ombre imperfette di una GoPro fissata dentro la capsula.

La Luna retroilluminata dal Sole durante un'eclissi solare durante la missione Artemis 2 /Nasa

La missione — partita il primo aprile e rientrata il 10 aprile 2026 — ha portato Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen più lontano dalla Terra di qualunque altro equipaggio umano nella storia: oltre 406 mila chilometri. Più di Apollo 13. Più di Apollo 17. Ma il dato tecnico, per una volta, sembra quasi secondario rispetto alla percezione.

Perché da così lontano la Terra cambia natura. In molte immagini pubblicate dalla Nasa appare come una lama di luce sottile, una falce sospesa nel nero assoluto. In altre è quasi invisibile, un piccolo punto luminoso dietro il profilo della Luna. La celebre Earthrise di Apollo 8 — la Terra che sorge dietro l’orizzonte lunare — viene idealmente sostituita da una nuova immagine: Earthset, la Terra che tramonta vista dal lato nascosto della Luna. E forse nessuna fotografia racconta meglio il nostro tempo. Perché il pianeta, osservato da Artemis 2, non sembra potente. Sembra fragile. Non domina il quadro: resiste dentro il quadro. È piccolo, luminoso, vulnerabile, quasi anonimo. Un dettaglio nel nero cosmico. E forse non così isolato e unico nello spazio.

C’è poi un altro elemento sorprendente: la Luna. Gli astronauti hanno raccontato di averne visto i colori reali — marroni, verdi, sfumature rossastre — invisibili a occhio nudo dalla Terra. Le immagini dei crateri, delle faglie, dei bacini antichi mostrano un corpo celeste che non appare più astratto o simbolico, ma quasi geologico, concreto, vicino. Ed è qui che Artemis 2 produce il suo vero effetto culturale. Le fotografie Apollo appartenevano ancora all’epoca della conquista. Quelle di Artemis sembrano appartenere all’epoca della familiarità, del ovvio e del normale. Non raccontano l’uomo che arriva nello spazio, ma l’uomo che comincia lentamente a restarci, ad abitarlo. Perfino la tecnologia usata lo suggerisce. Non solo camere Nikon professionali di tanti anni fa, ma iPhone, action cam, strumenti quasi domestici. Come se il viaggio oltre la Luna non fosse più soltanto materia da fantascienza o Guerra Fredda, ma qualcosa che progressivamente entra nella normalità visiva della civiltà contemporanea.

La superficie Lunare / Nasa

E allora quelle 12.217 fotografie assumono un significato ulteriore. Non sono solo archivio scientifico. Sono il primo grande album fotografico dell’umanità tornata nello spazio profondo. Un album in cui convivono la meraviglia e il quotidiano: un’eclissi vista dal lato oscuro della Luna, le stelle senza atmosfera, ma anche un astronauta che si rade davanti a un oblò mentre la Terra scorre lentamente sul fondo. Un album appena cominciato e non più un collage di immagini da incorniciare in un poster ricordo.

Victor Glover, astronauta della missione Artemis 2, guarda lo spazio profondo, durante un momento di quotidianità,

Forse è questo che cinquant’anni fa avevamo immaginato davvero guardando Apollo: non tanto la conquista di altri mondi, ma il giorno in cui guardare la Terra da lontano sarebbe diventata la nuova normalità.