Il litigio di mamma e papà. Con chi dei due?

CHI DEI DUE? BEATRICE ALEMAGNA; TOPIPITTORI; 18 EURO

La situazione è delicata ma alquanto comune. Quando papà e mamma litigano, alzano la voce e sembrano non aver proprio voglia di trovare un punto d’accordo, che fare? A ogni botta e risposta si vorrebbe allearsi con l’uno o con l’altra. Parteggiare per entrambi, perché come si fa a schierarsi solo con l’uno e non con l’altra? Perché lui avrà ragione, ma anche lei ne ha da vendere. No, non è affatto facile assistere e far finta di nulla perché il bene che si vuole a mamma e papà non lo permette. Il fatto però è increscioso, perché si finisce di sentirsi come divisi a metà, tirati un po’ di qui e un po’ di là. Proprio come succede a Pasqualina, la pipistrellina con le ali rosa fluo creata e illustrata da Beatrice Alemagna, alla sua terza avventura. Qui la metafora del sentirsi divisi prende la forma dello sdoppiamento in una sorta di Pasqualina 1 e 2 che ha i suoi pro ma anche i suoi contro. Almeno per un breve lasso di tempo, perché il conflitto e il diverbio presto si spengono sulle note di una musica che riporta alla memoria un tempo passato felice. E tutto si chiude in bellezza. L’amore, se è autentico, sa aggiustarsi. Dai 3 anni

CONNY CONIGLIO CANAGLIA. JEANNE WILLIS; ILLUSTRAZIONI DI TONY ROSS; PULCE EDIZIONI; 13,90 EURO

Basta osservare la sua aria truce e il suo fare da bullo per inquadrare al volo Conny Coniglio. La copertina e il titolo parlano chiaro, quella di Conny è una carriera da canaglia, cominciata con una fuga da casa e proseguita con la frequentazione di pessime compagnie. Superate le prove per diventare un vero teppista e dimostrare che non affatto un fifone, Conny ne combina di ogni, ma così esagerate che qualche dubbio viene. Naturalmente non si può andare oltre nell’anticipare come stanno davvero le cose né la conclusione della storia. È sicuro però che al coniglio briccone piace spararle grosse. Basterà leggere la lettera lasciata i genitori prima della fuga per capire di più. Un grande valore aggiunto le tavole di Tony Ross, maestro dell’illustrazione, e sempre una garanzia. Dai 5 anni

LA PRIMA VOLTA CHE… EMILIE CHAZERAND; ILLUSTRAZIONI DI AMANDINE PIU; FRANCO COSIMO PANINI; 18,90 EURO

Non c’è nulla di banale e prevedibile in questo albo che nel raccontare le tante prime esperienze di un bambino, sfida l’immaginazione del lettore ad andare oltre l’ovvietà delle situazioni e i luoghi comuni. E ad accogliere la logica dell’inatteso. L’effetto sorpresa è affidato a una situazione che si sviluppa su due doppie pagine e a una finestra che delinea un particolare dell’illustrazione della pagina successiva senza parole, come un indizio a completare il quadro, a capire cosa è successo quella volta. La prima volta che ho viaggiato, la prima volta che ho tirato fuori la lingua, che mi sono innamorato, che ho detto addio o che mi sono fatto degli amici. Niente ha un esisto scontato. Grazie all’umorismo lieve di Amandine Piu , ogni volta è una sorpresa che gioca sull’equivoco tra il potere delle parole e quello delle immagini. Dai 4 anni

BERNIE E IL SUO AMICO BIBI. KRISTIEN AERTSSEN; BABALIBRI; 14 EURO

Che cosa possono avere in comune una volpe solitaria, ladra di uova e un uccellino canterino? Una strana, improbabile e inattesa amicizia. Tutto comincia con la pessima abitudine nella volpe Bernie di fare razzia di uova. Ma l’ultimo rimediato per caso nel fondo di un nido è talmente piccino che non vale la pena mangiarlo. La sorpresa arriva da lì a poco. Dall’uovo fa capolino un uccellino minuscolo a pois, con una vocina che fa bi-bi. È lui l’amico e il compagno di avventure che Bernie ha sempre sognato. I due diventano inseparabili, si prendono cura l’uno dell’altro e trovano mille modi di divertirsi insieme. Autrice e illustratrice belga, Kristien Aertssen racconta ai più piccoli con la dolcezza delle sue tavole, la sorpresa e le gioie di un’amicizia nata per caso. Dai 3 anni