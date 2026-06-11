La notte prima degli esami? «Passala con noi in preghiera»

La notte prima degli esami, con il suo carico di attese, timori e desideri, diventa occasione di preghiera e affidamento. È questo il senso dell’iniziativa “Alla scuola di Maria”, la veglia dedicata a studenti e maturandi in programma domani, venerdì 12 giugno, al Santuario della Vergine della Rivelazione Madre della Chiesa, alle Tre Fontane, in via Laurentina 400 a Roma. Promossa dalle Missionarie della Divina Rivelazione, la serata vuole offrire un momento di raccoglimento in vista delle prove scolastiche, ma anche di tutte le sfide che segnano i passaggi della vita. «La notte prima di un esame importante rimane nella memoria e nel cuore di ognuno di noi: un misto di paura, ansia ma anche speranza», spiegano le religiose, sottolineando come proprio in questo momento «si possa riporre tutto nelle mani di chi ci ama».

L’appuntamento, fissato nella festa del Sacro Cuore di Gesù, prende il titolo “Alla scuola di Maria” ed è strettamente legato al luogo che lo ospita. «Abbiamo voluto intitolare così la serata alla Grotta delle Tre Fontane proprio pensando alla Beata Vergine che appare con il libro in mano», afferma madre Rebecca Nazzaro, superiora delle Missionarie della Divina Rivelazione. L’auspicio è che possa nascere una consuetudine: «Possa essere questo l’inizio di una tradizione per tutti gli studenti – e quindi di coloro che devono affrontare una prova – di ogni età e circostanza della vita».

Il programma della serata prevede l’inizio alle 19.30, con la preghiera del Rosario alle 20, seguita dalla consegna delle intenzioni nella Grotta. Durante tutta la veglia saranno disponibili sacerdoti per le confessioni, offrendo così la possibilità di vivere il momento anche come esperienza di riconciliazione e di rinnovamento interiore. Al centro dell’iniziativa c’è la figura di Maria, invocata come sede della sapienza e guida nel cammino di crescita personale e spirituale. «Pensando a Maria, che ci porta a Gesù, vera sapienza, abbiamo voluto dar vita a questa proposta rivolta a tutti coloro che sono nella formazione», spiega suor Maria Agnese Scavetta. Non solo gli studenti che si preparano alla maturità, quindi, ma anche chiunque sia impegnato in un percorso di apprendimento e maturazione. Il riferimento all’immagine della Vergine della Rivelazione, che alle Tre Fontane stringe sul cuore la Sacra Scrittura, diventa così simbolo di un cammino che unisce studio e vita. La veglia si propone infatti di accompagnare i giovani a «prepararsi all’arte del vivere», a diventare uomini e donne responsabili, capaci di custodire la propria esistenza e il progetto di Dio su di loro.