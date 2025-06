PEREZ. LA VERA STORIA DEL TOPINO DEI DENTI. ANDREA ANTINORI; FRANCO COSIMO PANINI; 15 EURO

Il suo vero nome è Odòn Pérez. Per noi è il Topino dei denti, ma in Spagna il Paese di cui è originario, per tutti è il ratoncito Pérez. Vive dentro una scatola di biscotti della famosa pasticceria Prast di Madrid, anche se nessuno lo ha mai incontrato. Quello di cui si occupa, invece si sa: rastrella i dentini persi dai bambini e in cambino lascia qualche soldino. Perché lo fa? E soprattutto dove li mette tutti i dentini che raccoglie? Andrea Antinori sembra saperla lunga sul distinto signor Pérez e i suoi traffici. Che, c’è da immaginarlo, sarebbero piuttosto fiorenti, visto che tutti bambini del mondo perdono i denti. Dai 3 anni

A SPASSO CON GRIZZLY. HERVÉ LE GOFF. TERRE DI MEZZO, 16 EURO

Con questo albo Hervé Le Goff, qui in veste di autore e illustratore, punta sull’effetto umoristico del classico duo agli antipodi, amici che più diversi non potrebbero essere. Capriccioso, incontentabile e brontolone, Grizzly l’orso è davvero insopportabile. L’amico Procione, che invece è un tipo solare entusiasta della vita, si sforza di coinvolgerlo, di proporgli momenti di svago e di relax, ma non c’è nulla da fare. Il grande orso, con il suo sguardo scostante risponde ogni volta con un lamento. Le passeggiate non gli piacciono, di tuffi neanche a parlarne, il vento lo disturba…La prima reazione, a parole, è un rifiuto, salvo poi, dopo un grugnito di circostanza accodarsi e concedersi. Perché fa così? Ci sarà pur qualcosa che gli piace sul serio e che aapprezza al primo colpo? Un inno all’amicizia, ai compromessi e alla tolleranza che la sostengono. Una conferma che l’importante tra amici non è essere simili, ma compatibili. Dai 3 anni

ZOG. ZOG E I MEDICI VOLANTI. JULIA DONALDSON; ILLUSTRAZIONI DI AXEL SCHEFFLER; ALBUMINI DI EMME EDIZIONI; 8,50 EURO

Tra i grandi classici della collana “Album illustrati” riproposti in un formato ridotto e diventati “Albumini”, ci sono anche le avventure di Zog, il draghetto pasticcione, tenero e altruista creato dal duo super affiatato Donaldson-Scheffler famoso per il Gruffalò. Per Zog è il arrivato il momento di imparare a fare il drago. Per questa sorta di abilitazione deve però andare a scuola, imparare a spiccare il volo, a ruggire e sparare fuoco, facendo una gran paura a tutti, infine a rapire una principessa. Sembra facile. Zog s’impegna a fondo, riuscendo a portare a termine nonostante parecchi inconvenienti, la missione grazie all’aiutino della bella Sabrina, principessa con la vocazione del medico. E poiché non c’è storia di draghi e principesse senza cavalieri, ecco entrare in scena il prode Ubaldo. Sarà proprio Zog a scarrozzare come una perfetta ambulanza i due medici volanti, pronti per nuove avventure. Agili e leggeri, semplici e divertenti, gli Albumini sono libriccini tascabili, perfetti da mettere nello zaino e portare ovunque. Dai 4 anni

LA NATURA IN CITTÀ. IRENE PENAZZI; EDITORIALE SCIENZA; 14,90 EURO

Un libro prezioso per conoscere meglio la città. Non rispetto alle sue bellezze artistiche o ai problemi del traffico o dell’abitare. L’obiettivo di Irene Penazzi, con il suo stile inconfondibile e le sue tavole brulicanti di dettagli, si è focalizzato su uno degli aspetti forse meno conosciuti della vita cittadina e cioè su quel variegato mondo animale che condivide con noi gli spazi urbani. Giardini, parchi, balconi, strade, edifici e fiumi sono (anche) la casa di cinghiali, volpi, piccioni, pipistrelli, lumache, ragni, rondini, topi e nutrie. Con 18 tavole illustrate l’autrice accompagna i più piccoli a scoprire, a seconda delle stagioni, “la natura in città”. A riconoscere i parrocchetti dal collare tra le fronde dei grandi alberi, i balestrucci che nidificano sotto i cornicioni dei condomini, i maggiolini e le farfalle, i merli, i rondoni e le cinciarelle, le talpe e i grillotalpe, tormento dei giardinieri, i colombacci e le taccole, le gazze e le cornacchie, rospi, lucertole e tanti altri. Un mondo da osservare per conoscere, rispettare e prendersene cura. E rendere le città posti migliori per tutti. Dai 5 anni