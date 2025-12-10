In missione con empatia, per la strada e sui social

Ha 37 anni ed è nato a Napoli; la sua fraternità religiosa è quella dei Pélerins de la Miséricorde di Nizza

Gli account principali di fra Antonio D’Errico sui social si chiamano Itinerantefra, e già ci rendiamo conto che faremo fatica a immaginare da quale luogo ci manderà i suoi post quotidiani. Ha 37 anni ed è nato a Napoli; la sua fraternità religiosa è quella dei Pélerins de la Miséricorde di Nizza (sostenuta dall’arcivescovo di Tolone), dove è arrivato dopo un percorso vocazionale iniziato nella prima adolescenza, durante un pellegrinaggio a Lourdes. La missione primaria di fra D’Errico è stare presso i “piccoli”, “camminare” nel mondo della povertà. Intervistato da TV2000 nel marzo 2025 , racconta che a Napoli a cominciato a collaborare con le suore di Madre Teresa di Calcutta; entrato nella vita consacrata ha vissuto un anno in strada; per otto anni ha abitato nel quartiere musulmano di Nizza; nel 2019 passa un mese a L’Avana, qualche settimana fa era in Canada e prima in Croazia...

Fra Antonio D'Errico

Sull'ultimo numero de "L'Albero di Cirene" , piccola rivista di un'omonima associazione di volontariato bolognese fortemente attiva presso quanti vivono in stato di emarginazione e disagio sociale, fra D'Errico racconta a Paola Arosio la sobrietà della sua presenza sui social: «La mia vita "digitale" ogni giorno è composta da quattro minuti, non di più, poi ci sono tutte le altre ore in cui incontro le persone e cerco di aiutarle in modo concreto», e ancora: «I social non hanno una valenza molto importante… non sono il riassunto della mia vita». Sul suo statuto online ha le idee chiare: «Mentre l'influencer mette l'attenzione su di sé, attira follower per sé», il missionario porta «il messaggio di Cristo nell'ambiente digitale, che ormai è abitato da tutta la società».

La condizione itinerante di fra D’Errico è confermata anche dai suoi post, che non di rado lo ritraggono in movimento: a piedi, in bici, in auto. Se è fermo, può essere in esterno o in interno, non c’è una regola fissa: tutto appare dettato dal luogo in cui si trova e dal sentimento che prova – anche davanti ai drammi dell’attualità internazionale. Lo caratterizzano un saio chiaro, una grande croce sul petto, una lunga barba che fa pensare ai cappuccini, un bel sorriso e un bell’accento partenopei. A scorrere i suoi contenuti non si può fare a meno di pensare che il suo “segreto” sia la capacità di trasmettere online l’empatia coltivata stando “in strada”.