Autentica e professionale, balla sui social al ritmo dello Spirito

. È di Malaga, ha appena compiuto 30 anni e per trovarla sui social si deve cercare “Llamameyumi”, il nome degli account che proviene da un lontano soggiorno in Corea come studentessa

La prima cosa che colpisce di Paula Vega è la convinzione con cui afferma la sua identità di missionaria digitale. È di Malaga, ha appena compiuto 30 anni e per trovarla sui social si deve cercare “Llamameyumi”, il nome degli account che proviene da un lontano soggiorno in Corea come studentessa. L’interazione con i follower avviene prevalentemente tramite Instagram , dove la seguono in 87mila, in crescita (a gennaio 2025 erano 32mila, a luglio 63mila…); è presente anche su YouTube, Facebook e X ma senza farsi notare. C’è un sito in cui presenta il suo “progetto di evangelizzazione digitale” e c’è infine un blog che pare abbandonato dal 2022 ma che è utile per conoscerla ancora meglio.

Paula Vega

«Sono una laica impegnata nella mia diocesi, studio teologia, sono sposata dal 2023», si presenta sul sito, aggiungendo che è project manager per la Spagna di “The Chosen” (la serie TV sulla vita e il ministero di Gesù giunta alla quinta stagione e popolare in tutto il mondo), community manager dei redentoristi del suo paese e content creator dell’agenzia Católicos en Red (servizi di marketing, comunicazione e fundraising per le organizzazioni cattoliche). Si capisce che siamo davanti a una giovane professionista dell’infosfera ecclesiale; per dedicarsi a questa attività ha lasciato quella di insegnante di religione.

Grazie anche alla pubblicazione di tre libri in poco più di un anno (“Al son del Espíritu”, novembre 2024; “Con olor a oveja”, settembre 2025; “Mujeres bíblicas”, febbraio 2026) troviamo Paula Vega protagonista di numerose interviste sulle principali testate spagnole di ispirazione cristiana. Quella in cui dice di più sulla sua missione digitale è un dialogo, purtroppo riportato solo parzialmente sul sito, con José Luis Celaba per “Vida nueva” . Alla domanda se sia difficile «ballare al ritmo dello Spirito» sulla pista dei social, così affollata e rumorosa, risponde con lucida modestia: «Ogni persona, nel suo rapporto unico con Dio, ha la propria coreografia. Alcuni ballano il valzer, altri la break dance; alcuni hanno appena iniziato, altri sono esperti. Anche se i social possono essere a volte caotici, mi concentro sull’insegnare la mia danza, con i miei passi imperfetti e le mie esperienze, nella speranza che gli altri trovino la propria».

Considera la missione digitale come una semina che sarà il Signore a far germogliare; pensa che «in un ambiente superficiale come la Rete» la chiave per «viralizzare» un’esperienza di fede sia l’autenticità, la testimonianza sincera, ma sorretta dalla preparazione teologica; vede un confine da non varcare tra tale testimonianza e la riservatezza; dice di non essere un’influencer perché «non vende borse». I suoi impegni ecclesiali e i titoli stessi dei suoi libri suggeriscono vicinanza al magistero di papa Francesco, sensibilità ecumenica, consapevolezza della questione della donna nella Chiesa.