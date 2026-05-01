Primo Maggio, festa delle persone per le persone

Il Primo Maggio non può essere soltanto la Festa del Lavoro. Dev’essere, innanzitutto, la Festa dei Lavoratori. Delle persone prima che delle funzioni, delle intelligenze prima che delle prestazioni e delle vite prima ancora che dei contratti. E in questa distinzione non c’è niente di retorico. Perché molto del disagio che oggi attraversa il mondo del lavoro nasce proprio dall’aver dimenticato che il lavoro non è una merce qualunque e il salario non può essere semplicemente il suo prezzo. Per troppo tempo abbiamo raccontato il lavoro quasi esclusivamente come mezzo di sussistenza, fatica necessaria il cui costo va compensato dalla retribuzione. Certo, il lavoro è anche fatica e responsabilità. Ma ridurlo a questo significa non vedere ciò che più lo rende umano. La possibilità, cioè, di contribuire, di essere utili e di partecipare a un bene condiviso che supera l’interesse individuale. Siamo prima di tutto cercatori di senso. Lo siamo nella vita e lo siamo anche attraverso il lavoro. E proprio perché questo occupa tanta parte delle nostre giornate e dei nostri pensieri, può diventare uno dei luoghi nei quali il senso si costruisce ma, attenzione, si può anche perdere. Quando ciò che facciamo appare inutile o addirittura dannoso per la società, non perdiamo soltanto motivazione; perdiamo un pezzo della nostra dignità e del riconoscimento di cui abbiamo bisogno per fiorire come persone. La pandemia ce lo aveva mostrato con chiarezza. In quei giorni sospesi abbiamo scoperto che lavori spesso poco pagati e poco riconosciuti socialmente erano diventati improvvisamente essenziali. Infermieri, ricercatori, insegnanti, commessi, corrieri, addetti alla cura e alla logistica.

Abbiamo scoperto che l’utilità sociale di un lavoro non coincide necessariamente con il suo prestigio, né con la sua remunerazione. Una lezione che purtroppo abbiamo dimenticato in fretta. Eppure, qualcosa, in fondo, sembra essere mutato. Molti giovani oggi cercano lavori più coerenti con i propri valori. Molti adulti si sentono intrappolati in organizzazioni che chiedono tutto e restituiscono poco in termini di fiducia, autonomia e rispetto. Il “disimpegno” (disengagement) diventa spesso una strategia di sopravvivenza. Il segnale che qualcosa si è spezzato nel patto implicito tra organizzazioni e lavoratori. Il Primo Maggio ci chiede allora di guardare al lavoro senza fermarci all’apparenza dei numeri. Non basta domandarsi quanti posti siano stati creati. Occorre chiedersi quale qualità umana, sociale e civile abbiano quei lavori. Generano dignità? Rispettano le persone o le consumano? Permettono di sentirsi utili agli altri o chiedono soltanto obbedienza, adattamento e silenzio? Perché un buon lavoro non può più essere un lusso per pochi. Una società giusta non si accontenta di distribuire risorse, deve distribuire anche possibilità di riconoscimento e partecipazione. Deve impedire che il senso diventi privilegio di chi può permettersi di scegliere e che agli altri restino solo necessità, precarietà e rassegnazione.

Parlare di lavoro significativo non vuol dire chiedere alle persone di sacrificarsi di più, né rivestire ogni mestiere con una retorica missionaria. Vuol dire, al contrario, restituire al lavoro la sua dimensione più umana e concreta, quella di una fatica che raggiunge la sua pienezza quando genera relazioni, quando ciò che facciamo serve a qualcuno, quando l’impegno individuale entra in una trama comune, quando l’impresa, la scuola, l’ospedale, l’ufficio, il cantiere diventano luoghi nei quali non si crea soltanto ricchezza, ma si genera valore, insieme agli altri e con gli altri lo si condivide. Rispetto, fiducia, autonomia e dignità, nel mondo del lavoro, non possono più essere concetti ornamentali. Quando vengono meno, non si perde solo benessere, si perde intelligenza collettiva, responsabilità, desiderio di contribuire. Quando invece sono prese sul serio, il lavoro smette di essere soltanto fatica o necessità e può tornare ad essere una delle forme più concrete e belle della nostra vita in comune.