La Micra è tornata: simpatica e scattante, risponde a tre domande

Nissan Micra è tornata, solo in versione 100% a batteria, e si propone di risolvere i tre dilemmi della mobilità elettrica che frenano la diffusione delle auto con questa propulsione. I tre dubbi riguardano il prezzo, l’autonomia e i tempi (e i luoghi) di ricarica. A queste tre domande Nissan risponde partendo dal prezzo. Per nuova Micra dai 29.500 euro del listino si passa ai 26.990 in caso di permuta di vettura di altro marchio, per arrivare a 24.990 euro nel caso la vettura sia una Nissan termica. Ovvero 5 mila euro di sconto, con possibilità di finanziamento che parte da circa 100 euro al mese, a seconda della vettura data in permuta.

Capitolo autonomia: sono due i range disponibili nel caso la batteria sia da 40 KWh (317 km) oppure da 52 KWh e 416 km. Tempi di ricarica? Da 0 a 80 per cento in 30 minuti, ovvero 270 km disponibili per i viaggi extracittadini. Il tutto con una media di percorrenze urbane che in Italia raramente superano i 40 km al giorno. Come dire: fare una ricarica nel week end e poi usare la vettura tutta la settimana. Per chi volesse usare Micra in ambito extra urbano, c’è il nuovo sistema EV Route Planner con il navigatore incorporato che prevede il percorso e la posizione delle colonne di ricarica per completare il viaggio nel minor tempo possibile. Con 70.272 colonnine presenti in Italia, la copertura è decisamente assicurata.

Per il resto Nissan Micra si presenta con una linea elegante, su una piattaforma comune a R5 e Alpine A290, la AMPR small, e consente un piano batterie molto basso con distribuzione dei pesi ottimali, sospensioni posteriori Multilink e McPherson anteriori, per una tenuta da sportiva anche se non è questo lo spirito di Micra. Connessioni al top con le ultime App di Google e il tutto in meno di 4 metri (3,97 per la precisione), una garanzia motore di 10 anni e 4 modalità di guida: comfort, eco, sport e personal che cambiano il comportamento (e la durata della batteria) a seconda di cosa si sceglie.

Gli spazi interni sono sufficienti e spaziosi per quattro occupanti, i materiali belli alla vista e al tatto, con rifiniture adeguate e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. I maxi schermi touch screen da 10,1 pollici (sono due) sono ideali per completare le informazioni per il guidatore e comprendono navigatore e altre funzioni, con una connessione rapida ed efficace. Gli elementi distintivi di Nissan Micra ci sono, e i tre dubbi all’ostacolo alla mobilità urbana trovano con questa city car simpatica e accattivante una risposta adeguata.