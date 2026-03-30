Guai a me… se non annuncio il Vangelo sui social

Il programma della missione digitale di Francesca Parisi è il versetto biblico contenuto nei suoi account @francescaparisi_1cor9.16, quel passo della Prima lettera ai Corinzi che recita: «Annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone: guai a me se non annuncio il Vangelo!». Una necessità che, come racconta lei stessa in “La Chiesa ti ascolta” (San Paolo 2025, pp. 89-93) si è fatta improvvisamente sentire su un passato adolescenziale di «anticattolica» e «mangiapreti» e si è espressa online a partire dai giorni del lockdown.

Francesca Parisi

Parisi ha 31 anni ed è laica; sposata dal 2022, mamma da pochissimo. Originaria di Matera, si è laureata in Lettere moderne a Chieti e oggi vive in Romagna, dove lavora come insegnante (ma non di religione, precisa in un reel). Con l’account che ho già citato la si trova su TikTok e su Instagram , in compagnia di quasi 31mila follower complessivi. Su Facebook invece, dove gli amici sono un decimo, l’account è semplicemente “Francesca Parisi” , ma insieme a un soprannome francescano, “Joculator Dei”, e a una citazione da san Filippo Neri che promettono una certa brillantezza comunicativa. Ironica, vivace, espressiva sono in effetti gli aggettivi che per primi vengono in mente scorrendo i suoi contenuti. Parisi è riservatissima sulla sua vita familiare e professionale ma non rinuncia alla soggettività tipica del digitale se serve per aggiungere vigore alla sua testimonianza: «Racconto la fede come la vivo», spiega a Daniela Verlicchi del Corriere Cesenate , «compresi i dubbi che ho. Scherzando dico che “Dio mi ha rovinato la vita”. Perché non fa sconti e cambia le prospettive». Non disdegna l’apologetica quando vede qualche posizione del magistero messa in discussione nell’infosfera con argomenti che considera viziati da pregiudizi.