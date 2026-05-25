Non un “amante digitale”, ma uno che ama il Vangelo

Se lo si guarda distrattamente lo si potrebbe scambiare per Jonathan Roumie, l’attore che interpreta Gesù nella popolare serie “The Chosen”; però più sorridente. Se lo si ascolta “ciacolare” torrenzialmente sui social o nei frequenti incontri pubblici si coglie subito un forte accento veneto. I media lo definiscono “influencer” (sottinteso: cattolico), ma si capisce che a lui sta stretta tanto questa quanto l’altra qualifica, quella di “missionario digitale”: «È come se mi definissi, per esempio, un amante digitale perché inoltro video o messaggi alla mia ragazza sui social», scrive nell’autoritratto sul volume “La Chiesa ti ascolta” (San Paolo 2025), e precisa: «In realtà con la mia ragazza io ci sto assieme, ho una relazione con lei», ma «uno dei mezzi per comunicare la relazione è quello digitale». Lo stesso vale per il suo essere missionario. «Sono in relazione con Gesù Cristo e non posso che comunicare agli altri questo amore in tutti gli ambiti della mia via», compresi «i miei canali digitali».

Dario Ahmad Reda