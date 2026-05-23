Fiat Grande Panda Turbo 100: torna il benzina manuale che piace al mercato reale

Avanti tutta con la “strategia del Turbo”. Per l’esattezza, Turbo 100. Che sono poi i cavalli a disposizione della nuova variante della Grande Panda che arriva in coda alla Ypsilon Turbo 100 e anticipa le stesse versioni presto disponibili anche su Pegeot 208 e 2008. Ebbene sì, Stellantis sembra andare contro correte: nel bel mezzo dell’elettrificazione a tutti i costi, infatti, sfodera modelli che, se da una parte potrebbero sembrare “anacronistici” (i più “green” potrebbero gridare allo scandalo), dall’altra rappresentano un completamente di gamma in linea con quanto desidera il mercato attuale. Un “entry level” cioè basato su un buon rapporto qualità-prezzo per il quale si devono accettare due condizioni: il motore endotermico a benzina e il cambio manuale a 6 rapporti. Motore che nel caso della Grande Panda diventa la terza offerta dopo la versione ibrida (110 CV con batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico doppia frizione eDCT) e quella elettrica (batteria da 44 kWh e motore elettrico da 83 kW - 113 CV). Insomma, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche.

L’ultima arrivata è disponibile nei tre allestimenti Pop (da 17.900 euro), Icon (da 19.400 euro) e La prima (da 22.400 euro) ed è lanciata in promozione a 14.950 euro oltre oneri finanziari, grazie a un’iniziativa che prevede la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 e la sottoscrizione di un finanziamento Stellantis Financial Services Italia.

Perché la scelta di introdurre una versione a benzina con trasmissione manuale? Secondo Fiat “perché sappiamo ascoltare le reali esigenze del cliente. I dati di mercato dello scorso anno, infatti, confermano che nel segmento B il cambio manuale rappresenta ancora la preferenza maggioritaria - il 55% delle vendite - mentre le motorizzazioni benzina coprono il 45% dell'intero segmento berlina”.

Una cosa è certa: la nuova Grande Panda Turbo 100 è davvero bella e divertente da guidare, anche per chi fatica a concepire una vettura senza cambio automatico. Divertente perché le cambiate sono precise, intuitive e in perfetta sintonia con un bel motore aggressivo e prestazionale, soprattutto in fase di accelerazione e ripresa (i 100 CV sono più che sufficienti). I consumi dichiarati, inoltre, sono di 20 km/h circa con un litro di benzina e se schiacciando sull’acceleratore questi 20 km diventano anche 15/16, nessun problema. Il divertimento e il piacere di guidare in modo brillante valgono pur qualche piccolo sacrificio.