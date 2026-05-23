Ebola, l'orologio delle follie, il coccodrillo pistoiese: 5 notizie spiegate ai bambini

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Altri episodi
La visita di Leone XIV ad Acerra sui passi dell’enciclica “Laudato si’”. La denuncia: serve scardinare la «cultura della prepotenza che agisce in molte regioni italiane». Qui «un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza», frutto di «persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente». Il Pontefice incoraggia la mobilitazione dal basso: è l’ora della responsabilità. C’è «un esercito di pace che si alza in piedi e guarisce le ferite delle comunità
Da Cefalù basce un progetto che trasforma le testimonianze di minori che hanno attraversato il Mediterraneo in un racconto illustrrato
Parla la parlamentare che ha ideato la legge a sostegno degli under 18 giunti da soli in Italia: «Vogliono fermare i percorsi di inclusione e formazione degli stranieri a 19 anni in Italia e poi parlano di piano Mattei? Un pezzo alla volta, sta saltando tutto l'impianto normativo»
L'Italia ricorda Falcone, la moglie e la scorta, uccisi il 23 maggio 1992. Piantedosi: «Ricordare significa riaffermare i loro valori». Valastro, presidente Cri: «Dove c'è la mafia svanisce l'umanità»
La rinascita del borgo calabrese grazie agli investimenti in energie rinnovabili