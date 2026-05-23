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Ebola, l'orologio delle follie, il coccodrillo pistoiese: 5 notizie spiegate ai bambini

La nuova puntata de Le notizie della Illy, il podcast di rassegna stampa per i più piccoli
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May 23, 2026
Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.
In questa puntata:
– Cinque subacquei italiani sono morti mentre esploravano una grotta sottomarina a 60 metri di profondità alle Maldive. E ora si indaga su come può essere successo.
– In Repubblica Democratica del Congo e nella vicina Uganda si sta diffondendo un nuovo focolaio di ebola, una malattia grave causata da un virus che però è difficile da contenere.
– Per accaparrarsi un modello esclusivo settimana scorsa i clienti si sono messi in fila davanti al negozio di un famoso marchio di orologi di diverse città del mondo. Erano disposti a tutto: persino a spintonarsi e insultarsi.
– Anche gli uomini di Neanderthal andavano dal dentista. E allora togliere una carie doveva essere ben più doloroso di oggi.
– In un laghetto a Pistoia è stato avvistato un coccodrillo lungo due metri. Forse…

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