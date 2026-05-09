Biennale contestata, addio Zanardi, server sottomarini: 5 notizie spiegate ai bambini
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Altri episodi
Scenario della tragedia il Villaggio Santa Rosalia. Il parroco don Luigi: qui ci sono tante povertà dall'ignoranza alla mancanza di controllo
Al Next Milan Forum oltre mille giovani da 60 Paesi indicano welfare e transizione verde come priorità globali. Netta contrarietà ai dazi e scarso consenso all’aumento delle spese militari
Un documento presentato da Forum delle associazioni familiari, Alea e cinque associazioni di consumatori chiede all'Agcom chiarezza sul tema del «gioco responsabile»: troppe campagne presentate a tutela in realtà ingannano gli utenti. Ciani (Pd): «L'azzardo è diventato normale per i nostri ragazzi»
Oggi è la giornata dedicata alle vittime del terrorismo, 48 anni dopo il ritrovamento del corpo di Aldo Moro. Tra le nuove generazioni, prevale la scarsa conoscenza e si fa una gran confusione sulla matrice delle stragi e sui gruppi eversivi. Gli storici: nelle scuole non se ne parla, ma i segnali di nuove tensioni sociali dovrebbero metterci in guardia
All'università Cattolica di Milano, adulti e ragazzi hanno provato a muoversi in sedia a rotelle e a camminare senza vista. Il tutor cieco: «Se "guardate" con i nostri occhi ci normalizzate»