Biennale contestata, addio Zanardi, server sottomarini: 5 notizie spiegate ai bambini

Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

In questa puntata:

– Oggi a Venezia si inaugura la Biennale, un’importante mostra d’arte che si tiene ogni due anni dal 1895. Le nazioni esporranno nei padiglioni e a Venezia c’è anche quello della Russia intorno al quale si è scatenata la polemica: chi fa la guerra uccidendo delle persone può poi presentare al mondo la bellezza della sua arte come se niente fosse?

– Nello Stretto di Hormuz sono ferme immobili circa 1600 petroliere e circa ventimila marinai, costretti ad attendere - chissà quando - di poter andare via.

– L’Italia ha dato l’ultimo saluto ad Alex Zanardi, un pilota di Formula1 che nel 2001 perse le gambe in un terribile incidente ma che, invece di piangersi addosso e rassegnarsi a vivere a metà, è diventato un campione olimpico di paraciclismo e di vita.

– I server per far funzionare l’intelligenza artificiale potrebbero presto finire in mare: è questo il progetto di Panthalassa, una grande sfera galleggiante che promette di ospitare i super computer.

– Il kiwi è l’uccello simbolo della Nuova Zelanda, il grande arcipelago a sud all’Australia. Oggi però anche lì il simpatico e timidissimo uccello è a rischio di estinzione…