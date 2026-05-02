L'Opec, cos'è la grazia, le scarpe dei record: 5 notizie spiegate ai bambini

Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

In questa puntata:

– Questa settimana si è sentito molto parlare di grazia: un atto previsto dalla Costituzione con cui lo Stato decide di perdonare, in tutto o in parte, una pena stabilita da un giudice. Per decidere questo sconto straordinario devono esserci motivi validi e, se non è così, la grazia può anche essere revocata dal Presidente della Repubblica che l’ha concessa.

– Domenica Sebastian Sawe, atleta originario del Kenya, ha concluso la maratona di Londra tagliando il traguardo in meno di due ore, battendo un record che resisteva da anni. Il merito è dei muscoli ma anche di uno speciale paio di scarpe.

– Gli Emirati Arabi Uniti, uno Stato della penisola arabica che si affaccia sul Golfo Persico, hanno deciso di uscire dall’Opec, l’organizzazione che riunisce i principali Paesi produttori di petrolio al mondo.

– Il 30 aprile 1986, dal Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico di Pisa partì un segnale verso un computer della Pennsylvania da cui, pochi millisecondi più tardi, arrivò una risposta: l’Italia era connessa a Internet.

– Veronika è una mucca di 13 anni che, secondo il suo proprietario, da quando aveva quattro anni afferra arnesi per grattarsi. Una ricercatrice austriaca non ci credeva: e invece…