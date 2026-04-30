Dalla Sistina al carcere Mamertino: itinerari di fede nella Città Eterna

Le proposte dell'Opera Romana Pellegrinaggi per valorizzare e rendere accessibile il patrimonio religioso e artistico a pellegrini e visitatori italiani e stranieri

«O Roma nobile, del mondo signora, di tutte le città la più splendente…». Questo era l’inizio dell’inno che sgorgava dal cuore dei pellegrini romei che arrivavano a Roma al termine del loro lungo cammino da tante parti d’Italia e d’Europa e che dava inizio alla parte più viva del loro pellegrinaggio, quella alla tomba di Pietro e ai tanti luoghi sacri della Città Eterna. Ancora oggi venire pellegrini a Roma è un’occasione unica di vivere un itinerario di fede illuminato dall’incontro con la millenaria storia del Cristianesimo e con le vette ineguagliate dell’arte che i più grandi artisti hanno lasciato nelle sue basiliche e nelle sue chiese. L’Opera Romana Pellegrinaggi, attraverso il suo settore Roma Cristiana, è da sempre impegnata nel valorizzare e rendere accessibile questo patrimonio di Fede e Arte, a pellegrini e visitatori italiani e stranieri, con una vasta gamma di proposte innovative. Tra queste ricordiamo le visite guidate alle grandi Basiliche Giubilari e alle Catacombe, l’accesso ai Musei Vaticani e alla Cappella Sistina con ingressi preferenziali, il tour nel cuore della città sui suoi autobus panoramici, i tanti itinerari a piedi dedicati a temi spirituali particolari, come ad esempio i luoghi dove da secoli si venera la Vergine Maria. E ancora la visita ad alcuni luoghi dell’Antica Roma, legati anche alla storia della Chiesa, come il Colosseo.

Alcune delle nuove visite proposte hanno un’attrattiva storica, artistica e spirituale particolare. Una di queste è il Palazzo Lateranense, il maestoso edificio appoggiato alla Basilica di san Giovanni in Laterano, frutto della nuova visione della Città Eterna da parte di un grande papa, Sisto V Peretti. Un edificio voluto come sua residenza a fianco della Cattedrale di Roma, impreziosito di sale di grande bellezza e armonia con affreschi dedicati alla storia della Chiesa, da Costantino ai suoi giorni. Un luogo, oggi sede del Vicariato di Roma, che affascina con il suo connubio perfetto di Arte e Fede. Un’altra meta veramente unica ci riporta agli albori del Cristianesimo ed è il Carcere Mamertino. Prigione di massima sicurezza e luogo di pena finale di tanti importanti personaggi della storia romana, come Vercingetorige, il capo dei Galli, entrato nella storia della Chiesa, come l’ultima prigione degli Apostoli Pietro e Paolo, prima del loro martirio durante la persecuzione di Nerone intorno al 67 d.C. Un antro di sofferenza e di morte diventato fonte di vita nuova con il battesimo di tanti prigionieri e degli stessi carcerieri da parte delle Colonne della Chiesa. Una meta che ci riporta nel tempo dei martiri cristiani e delle grandi persecuzioni.

Per favorire e facilitare i pellegrini e i visitatori, l’Opera Romana Pellegrinaggi ha concepito l’Omnia Card, una carta prepagata che permette l’accesso diretto o con prenotazione, senza inutili attese, alle tante sue proposte, anche in collaborazione con la Roma Pass del Comune di Roma. Una soluzione perfetta per chi può dedicare alla visita di Roma solo pochi giorni.