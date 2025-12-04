Con le cure Umberto continuerà a lavorare

Umberto tra poco compirà 70 anni ma la sua non è una terza età serena. Al momento abita in una stanza in un residence di prima accoglienza in cui è stato sistemato dal Comune. La sua vita è allo sbando: è nato in Alto Adige ma per una serie di attività imprenditoriali finite male e di sfortunati eventi ha conosciuto la strada e ora vive protetto in una grande città del Centro Italia. Frequenta una parrocchia e una domenica, a Messa, ha trovato Avvenire e la rubrica “La voce di chi non ha voce”. Ed è qui che scrive per chiedere aiuto. «Ho un impiego part time e con lo stipendio arrivo a fatica a fine mese», racconta. Il suo problema è la salute: soffre di dolori a una gamba, che gli rendono difficilissimo raggiungere il posto di lavoro ed esplicare le semplice mansioni che gli sono assegnate. «La mia priorità negli ultimi mesi è trovare i soldi per la cura di ozono, 70 euro a puntura, che mi permette di camminare e avere molto dolore in meno alla gamba». I bisogni di Umberto sono tanti, ma in cima alla lista lui ci mette la salute e, con questa, la possibilità di andare avanti: si può aiutare quest’uomo in difficoltà con un versamento, anche piccolo, sul conto corrente intestato a Fondazione Avvenire ETS (IBAN: IT97T0503401741000000020758). Le donazioni liberali alla Fondazione Avvenire ETS possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.