Mi piacerebbe sostenere di non aver avuto avvisaglie, ma non è così. Non sono stato un osservatore abbastanza attento, questa è la verità. Mi consolo pensando che, probabilmente, con il signor Kenobi non è mai stata questione di attenzione. I miei rapporti con lui erano su un livello differente, nel quale il non detto poteva contare molto più di quanto si riuscisse a dire. Questo faceva di me uno spettatore compiacente, pronto a trasformarsi in complice, anche se a sua insaputa. Lo so: è un’espressione che fa ridere, questa dell’«a mia insaputa», ma alla fine del racconto suonerà meno paradossale. Il dubbio mi era venuto, ma lo avevo scacciato d’istinto, come quando ci si tappa le orecchie per non ascoltare. Era il 2004, se non ricordo male.

Non avevo fatto in tempo ad aprire una e-mail del signor Kenobi che lo schermo si era messo a sfarfallare. Nelle intermittenze di quel delirio informatico, apparivano finestre di programmi sconosciuti e serie alfanumeriche in cui balenavano i caratteri di alfabeti esotici. «Un errore di sistema simile non lo avevo mai visto», disse il tecnico al quale mi rivolsi per rimediare al disastro. Con un certo imbarazzo, riferii l’incidente al signor Kenobi, il quale soavemente mi invitò a contemplare l’eventualità che fosse il sistema a essere in errore.