“El Gordo”, il prete uruguaiano che si commuove per i poveri e per il Papa
Juan Andrés Verde, 37 anni, prete da 9, vive a Montevideo tra i baraccati del quartiere Santa Eugenia, dove è impegnato a migliorare le condizioni abitative delle famiglie più bisognose
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November 16, 2026
Tra i missionari digitali che hanno accompagnato papa Leone XIV nella recente tappa uruguaiana del suo viaggio apostolico figura un presbitero assai popolare a prescindere dal pur frequentatissimo account su Instagram (600mila follower): si tratta di Juan Andrés Verde, per gli amici “El Gordo Verde” o semplicemente “El Gordo”. 37 anni, prete da nove, è nato e vive a Montevideo, tra i baraccati del quartiere Santa Eugenia, da dove, attraverso l’associazione Cireneos e il programma “Rancho Cero” si impegna per migliorare le condizioni abitative delle famiglie più bisognose in tutto l’Uruguay. Ma quando i media parlano di lui raccontano prima di tutto la sua storia. Promessa del rugby, approda fino alle nazionali giovanili prima di decidere, a 19 anni, di lasciare lo sport (e una ragazza, Jimena, cui era legato da oltre tre anni) ed entrare in seminario, per essere ordinato nel 2017. Quattro anni dopo, nel 2021, partecipa con successo all’edizione uruguaiana di “MasterChef Celebrity”, dove arriva secondo ma diventa il vincitore morale; devolve i fondi che gliene derivano alla causa dei poveri del suo paese, che gli stanno a cuore sopra ogni altra cosa. «Credo che fossi lì un po’ per questo, per evangelizzare», ha dichiarato a quel tempo ad “Aleteia” commentando il messaggio cristiano contenuto nei tre piatti cucinati per la finale del gioco.
Sono sicuramente queste due, l’evangelizzazione e il sostegno alla carità che pratica così attivamente, le motivazioni che spingono don Juan Andrés Verde anche sui social – Instagram e Threads, dove lo seguono in 54mila, mentre gli account Facebook e X non hanno consistenza. Ne offre una splendida sintesi un recente video, premiato con 1,1 milioni di visualizzazioni, 109mila reazioni, quasi 7mila commenti, nel quale egli racconta di aver fatto un servizio di barba e capelli a un tale Julito, che glielo aveva chiesto dicendo di vergognarsi ad andare dal barbiere. Merita leggere interamente le parole con le quali “El Gordo” commenta le immagini: «Quante volte capita che qualcuno ci chieda una cosa, ma in fondo abbia bisogno di un’altra? Julito ha chiesto di farsi tagliare i capelli. Ma dietro quella richiesta c’era qualcosa di molto più profondo: voleva avere un bell’aspetto, sentirsi apprezzato, sentirsi uno del gruppo. Quel giorno ho capito che non sempre possiamo cambiare la vita di qualcuno… ma possiamo sicuramente fargli sentire che la sua vita conta. Come si chiama il tuo Julito?».
Nei suoi post, che non sono frequenti, don Juan Andrés Verde compare spesso in primo piano, tranne quando, come nel caso di Julito, decide di raccontare qualcosa delle persone che incontra nel proprio ministero. Ha un volto molto espressivo, si vede che si lascia toccare da ciò di cui parla: «Storie reali e di fede per guardare la vita in un altro modo» è infatti il motto del suo account. Durante la visita di Leone XIV ha potuto incontrarlo: gli rivolge il saluto ufficiale al suo arrivo nell’Estadio Centenario per la veglia di preghiera insieme a 70mila giovani e famiglie. Il giorno prima, mentre l’aereo papale è già in volo verso l’Uruguay, “El Gordo” si mostra in lacrime, sullo sfondo dello stadio ormai pronto ad accogliere il papa. «Voglio solo dire che qui siamo molto emozionati, che stiamo lavorando tanto, che forse il papa non vedrà tante persone come in Spagna o in Francia» ma che anche gli uruguaiani lo riceveranno nella maniera migliore… «E che tutto il mondo sappia che qui ci sono pochi mezzi ma c’è molto amore, molto impegno e soprattutto un cuore aperto…».
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