La fame delle Città

Sembrano notizie arrivate da un mondo lontano, eppure me l’aspettavo. Da tempo mi stupiva l’apparente calma sotto cui covavano tensioni evidenti, concrete, drammatiche. Da tempo mi chiedevo dove fossero la rabbia dei giovani e il senso di ribellione. Poi è esplosa e io non c’ero. Era tutto a distanza. E a distanza rimane. Non perché non mi interessi, al contrario, ma perché mi sento inutile. Lontanissimo geograficamente dalle città cuore della protesta, lontanissimo ormai dalla possibilità di incontrare i giovani, lontanissimo dall’essere un bersaglio della loro protesta. Così decido, per qualche giorno, di non dire nulla, nonostante una rubrica che porta la Città nel titolo. Poi però le notizie continuano ad arrivare. E, leggendo le riflessioni sul tema, mi accorgo di un elemento che pare tenere insieme quasi tutte queste posizioni. In modo legittimo, tengo a sottolinearlo con chiarezza, tutti sembrano invocare risorse. È giusto chiedere sicurezza, è giusto chiedere più educatori e più investimenti per le periferie, è vitale.

Eppure, mentre ascolto queste richieste, mi accorgo che qualcosa continua a sfuggirmi. Perché mi sembra tutto esatto, politicamente perfetto, e, se non fosse che a cinquant’anni suonati ho perso molta fiducia nella possibilità che le cose cambino (ma sono solo un vecchio che vive ai margini), non esiterei un minuto a schierarmi, a fare anch'io la mia parte. Ascoltare la rabbia e la paura di chi si è visto sfasciare un negozio o, peggio, si è visto ferire. Provare ad ascoltare anche chi soffre l'esclusione da un mondo ipercapitalista e spietato, quello che ci bombarda di bisogni indotti fin dalla nascita e che però si inceppa quando una parte della popolazione non ha più le risorse per stare al passo con le richieste del mercato. In questo mi sento anch’io figlio di questo mondo: cambiano solo le merci. Che si tratti di libri o di scarpe, che i miei soldi vadano in “cultura” o in abbigliamento, poco importa: sono parte del mercato. Ma quando non riuscirò a soddisfare tutti i desideri? La risposta sarà cercare più risorse?

Non lo so. Gli adolescenti si stanno affacciando sul mondo e hanno fame, vogliono, pretendono. È difficile chiedere loro una misura del desiderio che neppure noi adulti abbiamo. Ringrazio anche chi si sta impegnando per garantire maggiore sicurezza e maggiori risorse da dedicare a chi è ai margini, ma da qui, dal mio margine, non riesco a sopire un’altra proposta che mi interroga e mi provoca. Una proposta che non saprei tradurre in una politica, una di quelle che rimangono come segno, magari anche profetico, e che possono sembrare ingenue a chi si impegna per cambiare la società. Io sono convinto che manchino, nelle nostre città, persone che scelgano il “meno”.

Non per chiedere agli altri di accontentarsi, ma per sottrarsi in prima persona alla logica che ci vuole sempre produttori, consumatori, inseguitori di qualcosa che ci manca. Persone che deliberatamente decidano di uscire dallo schema iperproduttivo, senza illudersi che bastino più risorse, anche ben spese, per ammansire il vuoto che ci portiamo dentro. Persone che rileggano a modo loro la grande tradizione cristiana della povertà, della castità e dell'obbedienza: una triade profondamente rivoluzionaria, purché non serva a relegare i poveri nella loro povertà, ma a contestare, nella pratica, l'illusione che il possesso possa bastare alla felicità. Servono persone adulte che testimonino uno svuotamento, una mancanza, una debolezza. In questo mondo, dove anche le agenzie educative tendono a moltiplicare, serve qualcuno che svuoti, che si svuoti, che non cerchi di riempire un vuoto, ma lo abiti. Nella ricerca dell’unico incontro che valga la pena attendere.

