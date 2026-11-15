In Arizona c’è un morto che parla

L’anno scorso un giudice aveva condannato l’autore di un omicidio dopo una lite stradale utilizzando la testimonianza della vittima, ricostruita con l’intelligenza artificiale. Ora la Corte d’appello ha annullato il processo. Ma non il dibattito

Chissà se per i wasp americani il numero 48 ha qualche significato? Per la Smorfia napoletana certamente sì: è il “morto che parla”. Come Christopher Pelkey, 37 anni, ucciso con un colpo di pistola cinque anni fa al termine di una lite per un banale incidente stradale a un incrocio dell’Arizona e che ha parlato al giudice al processo del suo assassino. Ha raccontato di sé stesso, della famiglia, di ciò che era stata la sua vita. E ha convinto il togato che Gabriel Paul Horcasitas andava condannato per quello che l’accusa aveva classificato come “omicidio stradale”. Dieci lungi anni di cella da scontare tutti.

Qualche tempo fa qualcuno avrebbe liquidato le righe che hanno preceduto queste come l’incipit di una macabra barzelletta, per giunta malriuscita. Oggi no, perché ai tempi dell’intelligenza artificiale si può tranquillamente far cantare a Elvis Presley le canzoni degli Oasis, far segnare a Pelè il gol numero 1.001, cambiare il finale dei Promessi Sposi scatenando una tremenda siccità che impedirebbe alla pioggia provvidenziale di fermare la peste e allontanerebbe per sempre Renzo da Lucia.

O ricostruire da qualche immagine e brandello di voce registrata anni prima, la testimonianza in video e in aula di Chris, la vittima dell’omicidio. Come ha spiegato la sorella di Chris Pelkey, Stacey Wales, la famiglia ha utilizzato registrazioni vocali, video e fotografie per ricrearlo nel filmato confezionato con l'AI.

«Gabriel Horcasitas, l'uomo che mi ha sparato, è stato sfortunato, è stato il caso a volere che ci incontrassimo quel giorno in quelle circostanze», ha dichiarato la versione artificiale di Pelkey in tribunale nel 2025. «In un'altra vita, probabilmente saremmo potuti diventare amici». «Credo nel perdono e in un Dio che perdona. Ci ho sempre creduto e ci credo tuttora», ha continuato la versione AI con indosso un berretto da baseball grigio. E al momento della sentenza contro lo sparatore 55enne, il giudice che ha presieduto il caso, Todd Lang, ha detto convinto: «Ho apprezzato molto quell'intelligenza artificiale, grazie per questo. Per quanto tu sia arrabbiato, per quanto giustamente lo sia la famiglia, ho percepito il perdono», ha detto. «Credo che fosse sincero».

All’epoca, il tutto aveva scatenato reazioni sui media, anticipando quello che un anno dopo è diventato sempre più l’incubo di molti e la fortuna di pochi mistificatori della realtà. Quel dibattito sull’intelligenza artificiale anticipato da maestri della letteratura fantascientifica come Čapek o Asimov, ormai più simile a un vaso di Pandora che a un futuro di fatiche e studi risparmiati.

Adesso però è arrivato il colpo di scena, come in un racconto confezionato proprio dall’intelligenza artificiale. Aggiungendo un pizzico di speranza e la certezza che forse può esserci ancora un giudice, non a Berlino ma almeno a Chandler Arizona. Un anno dopo la condanna di primo grado, la Corte d'Appello dell'Arizona ha deciso che Gabriel Paul Horcasitas deve essere processato nuovamente perché il video dell'AI ha oltrepassato il limite. «Anziché documentare un evento o registrare un momento particolare, la testimonianza generata dall'intelligenza artificiale presenta una rappresentazione della vittima e dei suoi pensieri, creata a partire dall'immaginazione della sorella della vittima», ha scritto nelle motivazioni il presidente della Corte d'appello. E quindi indotta e non reale.

Molti sono concordi nel ritenere che non si tratti di una pietra miliare, ma almeno di un granello di sabbia nell’ingranaggio dell’IA è stato insinuato.

Si tratta però di una corsa contro il tempo e per di più in salita. Almeno a sentire le parole di Paul Grimm, giudice federale in pensione e professore alla Duke Law School. Il professore di diritto dice di non essere sorpreso dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella sentenza relativa al caso Horcasitas. I tribunali dell'Arizona hanno infatti già iniziato a utilizzarla in altri modi. Ad esempio, se ne avvale la stessa Corte Suprema dello Stato emette una sentenza, per rendere tali pronunciamenti comprensibili al pubblico. Grimm conclude, con una venatura apodittica: «Faremo ricorso all'intelligenza artificiale caso per caso, ma la tecnologia è irresistibile».