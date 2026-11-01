Magnate del petrolio indiano insegnerà “Sostenibilità” all’università di Newcastle

’ : ha nominato l’erede della più grande compagnia petrolifera e del gas indiana “professore di Sostenibilità”. Scatenando l’indignata e immediata reazione dei gruppi ecologisti dell’isola e di New Delhi. Recentemente, gli atenei del Regno Unito ci hanno abituato a qualsiasi strappo alle regole e alla decenza in nome del denaro. Figli di dittatori acclarati e ricercati tranquillamente immatricolati, o trafficanti internazionali noti a tutti accomunati in qualche maniera a prestigiose scuole. Ma il primato dell’ultima “stravaganza” tocca all Università di Newcastle : ha nominato l’erede della più grande compagnia petrolifera e del gas indiana “professore di Sostenibilità”. Scatenando l’indignata e immediata reazione dei gruppi ecologisti dell’isola e di New Delhi.

L'università ha annunciato, senza imbarazzi, che ad Anant Ambani è stata conferita la cattedra per "il lavoro nel campo della conservazione, della protezione della biodiversità, del benessere degli animali e della gestione ambientale" e per "il significativo contributo alla promozione di un futuro più sostenibile".

Ambani è figlio dell'uomo più ricco dell'India, Mukesh Ambani, che ha costruito la sua fortuna principalmente nel settore petrolifero e del gas, possiede la più grande raffineria al mondo e ha stretti legami con il partito induista al governo, il Bharatiya Janata Party, Bjp. Il magnate, anche recentemente, ha elogiato con esagerato entusiasmo le politiche del Bjp e del primo ministro Narendra Modi. Così come le aziende legate al suo conglomerato Reliance hanno fatto ingenti donazioni al partito. Anche per questo Modi ha partecipato, nel 2024 a Mumbai, al sontuoso matrimonio dell’attuale docente a Newcastle ovvero Anant Ambani. Il professore 31enne è a capo del settore delle energie rinnovabili di Reliance Group e ha un patrimonio stimato di 90 miliardi di sterline.

Ha fatto scalpore e sollevato proteste anche la sua ultima creazione: Vantara (che in sanscrito significa “Il protettore della foresta”), uno zoo privato di 1.400 ettari vicino agli impianti di raffinazione petrolifera di famiglia nel Gujarat: un gigantesco recinto che ospita più di 150.000 animali, tra cui 200 leoni, 250 leopardi e 900 coccodrilli. Là, due anni fa, Anant Ambani ha organizzato i suoi sontuosi festeggiamenti prematrimoniali a cui hanno partecipato celebrità e politici. I dubbi sulla provenienza degli animali, sollevati dalle associazioni ambientaliste, non sono mai sfociati in inchieste o processi nonostante fossero state fornite prove documentali che testimoniavano il rischio di estinzione di alcune specie rinchiuse a Vantara.

Non sorprende, dunque, che l’annuncio dell'università del North East England abbia suscitato critiche da parte di accademici e ambientalisti indiani e internazionali. Riaprendo l’annosa problematica in Gran Bretagna della «credibilità istituzionale e il prestigio intellettuale dell'università». Ancora più accese le polemiche rimbalzate dall’ex colonia. Ramachandra Guha, uno dei principali intellettuali indiani e noto ecologista, è stato tra i primi a reagire: «Devo dire che si tratta di una scelta piuttosto inquietante - ha detto ai media -. Come studioso di ambientalismo indiano e globale, posso citare almeno 50, forse cento, persone che sarebbero di gran lunga più qualificate per ricevere tale onorificenza. Tra queste figurano scienziati del suolo o dell'energia, esperti di conservazione delle risorse idriche o di riduzione dell'inquinamento, operatori forestali comunitari, ecologisti che hanno dato un contributo reale e tangibile a un futuro più sostenibile per l'India e gli indiani». In perfetto inglese, che a Newcastle devono aver compreso chiaramente, ha aggiunto: «Mi chiedo su consiglio di chi abbia agito l'Università di Newcastle e se abbia svolto le dovute verifiche su ciò che è stato fatto e non fatto in questi ambiti. La nomina del signor Ambani è estremamente sconcertante».