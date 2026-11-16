BaffoRosso gatto pirata. E l'arte di perdere tempo

BAFFOROSSO E IL SEGRETO DELL’AMICIZIA. ALESSANDRO RIVALI, ILLUSTRAZIONI DI ELENA PIANTA; ARES JUNIOR; 16,90 EURO

Un sogno e due problemi. Non c’è l’uno senza gli altri per BaffoRosso, un micetto fulvo striato con una stella bianca in mezzo agli occhi che, come tutti i cuccioli fantastica grandi ed emozionanti avventure. BaffoRosso si sente un pirata pronto a lanciarsi tra arrembaggi e viaggi spericolati verso isole dei tesori. Se non fosse per l’esercito di pulci che gli danno il tormento, sostiene, si sarebbe già messo in viaggio. Tuttavia il vero inciampo alle sue fantasie sono le paure. Tante paure: i rumori forti delle sirene e dei fuochi artificiali, i pappagalli che scendono in picchiata dagli alberi, le vespe, i gatti e i cani, specialmente il cagnone Musone che fa di tutto per spaventarlo. Per fare il pirata comunque ci vuole sangue freddo e soprattutto una ciurma, e Baffo Rosso potrebbe presto avercela. Nell’appartamento al piano di sopra, due bambini scatenatati hanno bisogno di un amico e Natale può essere il momento giusto per conoscerli. Perché l’unione fa la forza e poi, si sa, più si è più ci si diverte. Una storia garbata firmata da Alessandro Rivali e illustrata da Elena Pianta, BaffoRosso è uno dei primi volumi che inaugurano la neonata collana Ares junior 4+ e 7+ pensata per letture condivise con i più piccoli.

IL PIÙ BELL’ALBERO DI NATALE. KARINE-MARIE AMIOT ; ILLUSTRAZIONI DI DIANE DE SAINT-EXUPÉRY; LA NUOVA FRONTIERA JUNIOR; 14,90 EURO

Che delizia questo albo che ha il candore e la freschezza delle giornate nevose d’inverno e il profumo di arance, di cioccolata fumante e rami di abete. Nel bosco coperto da un manto bianco, la famiglia Coniglietti, che sembra uscita da un albo di Beatrix Potter, è alle prese con l’addobbo natalizio dell’abete: non c’è divertimento più bello che appendere le decorazioni di paglia realizzate a mano, piccole mele e fette di arancia. Il giorno dopo però, quando tutti imbacuccati i Coniglietti tornano nel bosco, li accoglie una sorpresa: qualcuno ha mangiato una mela. Qualcuno chi? In silenzio bisogna indagare. Un racconto poetico in tutti i sensi, curato nella forma, con illustrazioni delicate, il testo limpido e poetico, stampato in un bel carattere corsivo che ricorda quello che si insegnava nella scuola di tanto tempo fa. Dai 3 anni

IL CAGNOLINO CON IL NASO DA SEGUGIO. LEVINA VAN TEUNENBROEK ; ILLUSTRAZIONI DI CHARLOTTE BRUIJIN; FRANCO COSIMO PANINI; 13,50 EURO

Chissà quanti apprezzerebbero essere il cane di corte, pranzetti sopraffini sempre a portata di ciotola, grandi stanze pulite e splendenti e un parco super privato in cui scorrazzare. Ma per il bassotto reale lungo lungo che pare un salsicciotto niente è più annoiante del palazzo aristocratico. Niente briciole da spazzolare, odorini su cui sostare, niente macchie e puzze da fiutare. Così che un giorno, trovando il cancello socchiuso, il bassotto ne approfitta per una grande fuga, destinazione bosco. E qui, è facile immaginarlo, come un segugio il cane scopre di non essere da solo in questo mondo odoroso con un’infinità di schifezze puzzolenti e fangose, prelibatezze mai fiutate in vita sua. Un racconto esilarante, scritto in rima e in stampatello maiuscolo, che racconta di un’amicizia imprevista e di una felicità scovata anche nelle situazioni più imperfette. Dai 4 anni

PERDITEMPO. ARIANNA PAPINI; DONZELLI EDITORE; 22 EURO

Nel lessico degli adulti perditempo è una parolaccia. Dizionario alla mano è sinonimo di bighellone, ozioso, scansafatiche, lavativo e fannullone. E indica una cosa che impegna il tempo senza produrre risultati, perché si sa che il tempo è denaro. Che sollievo dunque sfogliare questo albo illustrato di Arianna Papini, scrittrice, illustratrice, pittrice e arteterapeuta, che è un invito a considerare il tempo dei bambini come uno spazio di libertà non produttivo. A liberarli dalla schiavitù di quella che Walter Benjamin chiamava la “maledizione dell’essere utili”, da quelle attività anche di gioco e di intrattenimento che nascondono un’utilità pratica immediata. Un appello sottovoce a sottrarli dalla routine produttiva che assilla noi adulti per primi, e regalare loro spazi di osservazione incantata compatibili con il pensiero magico dell’infanzia, età altra e incommensurabile con quella adulta, percorsa da mistero, magia e fantasia. Sognare a occhi aperti, sorridere ai cani, dondolarsi sull’amaca, riconoscere i nomi delle nuvole, fare tardi per un abbraccio, che meraviglia. Un albo prezioso da leggere ad alta voce, guardando e riguardando le inconfondibili e dolci illustrazioni di Arianna Papini che riesce sempre a far sorridere oltre agli umani, i cani e persino i palazzi. Dai 4 anni

PERCY IL PINGUINO POSTINO. GENEVIEVE ASPINAL; FELTRINELLI; 15 EURO

Una storia di coraggio, perseveranza e resistenza quella di Percy, un giovane pinguino che gestisce un ufficio postale al Polo Sud, in un igloo in mezzo ai ghiacci. Impresa titanica a dir poco: un grande impegno per rendere efficiente il servizio e mai una lettera da consegnare. Dove sono i clienti? Forse nessuno sa che l’ufficio postale esiste o forse al Polo gli abitanti hanno un cuore così freddo che nessuno scrive più letterine, biglietti di auguri né spedisce pacchettini regalo? Con determinazione Percy mette in piedi una grande operazione di comunicazione per far conoscere l’esistenza del servizio. Quando sembra che tutto il suo impegno sia stato inutile ecco che Percy una mattina trova una letterina nella buca. Recapitarla puntualmente servirà a riaccendere i messaggi tra gli abitanti del Polo e a rimettere in moto i legami. La determinazione di Percy nel perseguire il suo progetto ha dato buoni frutti, niente è stato invano. Dai 4 anni