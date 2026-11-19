Leggo i racconti di Giuseppe Neri che Manni ha raccolto in volume col titolo Il pericolo viene da Kafka. Singolare per molte ragioni: la più importante credo sia quella letterale, tanto più se giuocata sul piano della nostra contemporaneità. A sfogliare ciò che di narrativa oggi si pubblica, ne avrebbero di che preoccuparsi gli scriventi stampati magno cum plauso dai nostri più importanti editori. Il solo ricordo che Kafka sia esistito coinciderebbe infatti con la condanna immediata all’oblio perpetuo delle loro bagattelle.

Taluni dei racconti di Neri hanno remota cronologia: Il sacrificio, Il predicatore, Il disfattista, Il discorso apparvero la prima volta sul settimanale Il Mondo tra il 1963 e il 1965. Senza dire delle precoci collaborazioni a Tempo Presente di Chiaromonte e Silone, nonché a Nord e Sud di Compagna.

Neri è stato un narratore notevole e un grande sperimentatore, seppure il suo romanzo d’esordio, L’uccello di Chagall, sia arrivato in libreria solo nel 1983. Per Radio Rai ha ideato, realizzato e condotto programmi che hanno lasciato un segno, come Il Paginone, Lampi e Hollywood Party. Risento la sua voce di coltissimo uomo del Meridione. Pare impossibile oggi che un’aristocratica raffinatezza intellettuale e un instancabile entusiasmo democratico siano potuti albergare in uno stesso uomo.