Recensori sul Web

Ecco: «Un romanzo ricco di amori, divorzi, abbandoni, tradimenti, amicizie, figli, amanti, rapporti sballati fatti di bugie, fughe e ritrovamenti, le cui pagine ci trascinano con grazia e leggerezza, ponendoci di fronte ai più grandi drammi della società contemporanea». Solo a leggere queste righe già viene il mal di mare. Ma ciò che sgomenta è la dichiarazione che certi «rapporti sballati fatti di bugie, fughe e ritrovamenti» siano tra i «più grandi drammi della società contemporanea». Perdinci: altro che guerre! Ovviamente si tratta d’un romanzo scritto con «grazia e leggerezza».

Chi recensisce sta parlando dell’ultima imprescindibile fatica letteraria di Catena Fiorello Galeano, Serenata salentina. Non abbiamo letto il romanzo, ma dopo questa recensione apparsa su un sito letterario specializzato non credo che lo faremo mai.

Non vale nemmeno la pena di citarne l’autrice: che è una perfetta rappresentante del recensore medio in rete, anonimo per qualità, privo di virtù stilistiche, una specie di impiegato di concetto della Letteratura. Perché parlarne allora? Perché grazie a questi avvelenatori di pozzi il lettore non è più in grado, ormai, di distinguere Stefania Auci da Gesualdo Bufalino. La critica è morta. Ce lo siamo meritato.