Bambini e poliziotti

Il rapporto degli italiani con le forze dell’ordine è complesso e nello stesso tempo fazioso. Si va dalla diffidenza feroce spinta sino all’odio alla celebrazione entusiastica che non ammette critiche. Il rapporto che hanno i bambini con i guardiani dell’ordine pubblico mi pare invece, nella quasi totalità dei casi, sicuramente migliore.

Ma giudicate voi. Viaggiavo da Comiso in corriera sulla strada per Palermo. Sosta a una stazione di servizio nei pressi di Gela per rifocillarsi e per andare al bagno. Sono in fila. Una famiglia numerosa di arabi di religione islamica ha evidentemente scommesso sull’integrazione: poco importa che le donne siano velate e molto osservanti, fedeli ai loro valori, ma per niente ostili verso l’occidentale che viaggia in abiti pop. Un bambino di sette o otto anni che prova a imitare Maciste. Il papà, molto gentilmente, che mi cede il passo e, quando arriva il suo turno, mi fa passare avanti.

Faccio quello che devo fare ed esco dal bagno per raggiungere la corriera. Ma mi fermo un attimo a parlare col bambino: «Sei molto forte», gli dico. Lui annuisce soddisfatto. A quel punto la mia curiosità cresce: «Ma che lavoro ti piacerebbe fare da grande?». «Il poliziotto», risponde convinto.