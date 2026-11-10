Una volta c’era l’Italia di Andreotti e dei fotoromanzi Lancio, quelli del fascinoso Franco Gasparri, idolo di tutte le casalinghe non di rado costrette al lavoro domestico da patriarchi ‒ dicono ‒ violenti e possessivi: li leggevo anche io, da bambino, quei fotoromanzi (non c’erano le piattaforme streaming), mentre affetto da sentimentalismo bovaristico ascoltavo I Cugini di Campagna di Innamorata e Un’altra donna. Più che come un calciatore ‒ tifavo l’Inter di Mariolino Corso e Sandro Mazzola ‒ avrei voluto essere bello e irresistibile come Franco Gasparri.

Era un’Italia smemorata, felice e democristiana (che illudeva socialisti e comunisti di essere moralmente migliori), che è finita con lui, il divo dei fotoromanzi, non con Andreotti: il quale, nell’immaginario delle casalinghe, che si portavano il Paese sulle spalle, non contava proprio nulla. Franco Gasparri morì nel 1999 all’ospedale San Carlo di Nancy a Roma a seguito di un’improvvisa crisi respiratoria: il coronavirus colpiva già e noi non lo sapevamo? Chissà. Cinque anni prima aveva perduto l’imprescindibile moglie Stella: lutto che lo aveva distrutto.

È sepolto nel piccolo cimitero di Borgo Hermada, presso Terracina, dove amava trascorrere le vacanze estive.