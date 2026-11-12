Lo sanno tutti, soprattutto i giovani studenti che cominciano a cimentarsi col greco e con il latino: da Esopo a Fedro, e cioè dagli albori della civiltà letteraria occidentale, gli animali hanno avuto molto da insegnarci. In quegli apologhi fulminanti, però, gli animali restano comunque figure vicarie, dei veri e propri supplenti degli umani insomma, di modo che, attraverso di loro, gli uomini potessero capirsi meglio, ricavarne una morale insomma, ma senza perdere il loro indiscutibile primato creaturale.

Quello che invece troviamo in un libro di Paolo Pergola, Attraverso la finestra di Snell. Storie di animali e degli umani che li osservano («storie di animali ‒ Pergola dicit ‒ in cui si parla di quello che fanno, di quello che sanno fare, e storie di umani che hanno dedicato molto del loro tempo a studiarli») è, in tal senso, qualcosa di molto interessante: se è vero che ci si impegna a restituire loro le parole d’una lingua mai ascoltata dagli uomini, proprio perché non si tratta della loro. Dovremmo, in questa nuova chiave, tornare a riflettere con più attenzione sul Santo di Assisi.

L’uomo ha un’anima, che ‒ sapeva Marsilio Ficino ‒ è copula mundi, connessione tra quello celeste e quello terreno. Ma quest’anima se l’è meritata?