Gabbiani che garriscono nel cielo azzurro. Cani randagi che s’aggirano in gruppo sfiancati dal caldo. Una cucciolata di mamma gatta nel buio cavo d’un tronco. Un leone impigrito nella gabbia d’uno zoo di passaggio. Animali: come potrei non pensare a loro, dopo aver letto un libro di James Hillman, Presenze animali, stampato nel lontano 1982, e poi numerose volte riscritto dallo scrittore? La domanda di Hillman è interessante: perché gli animali continuano ad apparirci in sogno, a convocarci, nonostante il nostro rapporto col pianeta Terra sia fondato sul loro sistematico sterminio? Il discorso di Hillman muove dal superamento dell’idea freudiana dell’animale come travestimento onirico delle nostre pulsioni inconsce.

Per almeno una ragione fondamentale: l’animale non è preumano, ma sovraumano, come ogni antica religione dava per ovvio. Anche nella Bibbia, la presenza degli animali nell’Arca di Noè, la loro preservazione -traducibile nel linguaggio contemporaneo come una struggente nostalgia ecologica-, non vuol dire altro che questo: che ci parlano di noi, per ricordarci nel lessico di Hillman la nostra comune appartenenza all’Anima del Mondo. Se vogliamo che quest’Anima non si estingua, e noi con essa, dovremmo lavorare senza esitazione alla ricostruzione di quell’Arca.