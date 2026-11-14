Il diavolo veste Prada

Correvo in macchina verso l’aeroporto di Alghero Fertilia sintonizzato su una radio commerciale che vanta una grande audience e che raggiunge tutto il territorio nazionale, specializzata com’è in musica italiana, anche quella più irrisa dai giovani, la musica delle canzoni di Pupo e dei Cugini di Campagna, dei Collage e La bottega dell’arte, che io invece adoro: per quali ragioni sarebbe lungo da spiegare. Improvvisamente, però, parte la pubblicità, che ascolto sempre con attenzione, quando una frase mi colpisce: «A un certo punto prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli».

Chi parla si ferma inaspettatamente e, rivolgendosi ai radioascoltatori, aggiunge tossicchiando: «mi scuso se non ho le spianatine del panificio La riviera». Ecco: una spianatina, secondo costoro, migliorerebbe la qualità dell’ostia consacrata. Non so di quale località si stesse parlando e se si trattasse del panificio La riviera, Il gran golfo o La croccante Anselmi.

Qui non è un problema di credere o no. Qui si tratta di constatare un fatto che la scia basiti: che uno spot pubblicitario arrivi a macchiarsi di empietà senza che nessuno più si stupisca. Abbiamo perso ogni cognizione non solo del bene, ma anche del male. Il diavolo, come recitava il titolo d’un celebre film, veste Prada.