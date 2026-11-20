Il grande critico ‒ che si è formato all’università della strada ‒ dice che «La vita e opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo gli ha aperto gli occhi sulla libertà dello scrivere e insieme sulla possibilità che l’alfabeto si trasformi in pura ilarità». Aggiunge che era «un ragazzo, inesperto di ogni cosa», ma il suo Sterne «era pronto a saltar fuori dalle pagine come un Icaro involato, prontissimo a stringerti la mano, per poi tornare a scrivere nel retrobottega di una frase quasi scelta a caso facendo un sorriso a serpentina». Ecco: un alfabeto che fa crepare dal ridere, il retrobottega in una frase, i sorrisi come serpentine.

Ma attenti: «Si può marmorizzare la pagina divenendo cecità bianca; si può incenerire l’alfabeto; si possono trovare disegni come fulmini». Tutto ciò che Sterne fa «lo appende sulle spalle del suo personaggio».

Lo appende. Epperò: «Tristram non sta imponendoti le sue idee, ma dà forma alle sue opinioni, al suo pensare fragoroso mentre incombono le guerre e i misfatti degli uomini sono all’opera e tutto è pronto ad impantanarsi come sempre». Le idee? Non ce n’è bisogno. Il grande critico, come Lucignolo nel Paese dei balocchi, potrà vantarsi di non aver studiato. È vero, gli cresceranno le orecchie d’asino, ma non se ne accorgerà nessuno: ormai ce le hanno tutti.