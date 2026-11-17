La Vita di Alfieri rivela fragilità e contraddizioni dell’Io, anticipando il nichilismo moderno e superando l’autofiction contemporanea

Mi piacerebbe un giorno provare a scrivere un’eventuale storia dell’Io, in una direzione però che oltrepassi il monoteismo psicanalitico, i suoi totem e tabù. Una storia che si sappia confrontare con quel capitolo letterario che muove dalle Confessioni di Rousseau e arriva alle Memorie d’Oltretomba di Chateaubriand, passando per Goethe e Foscolo.

Alfieri vi avrebbe un ruolo cruciale. La prima domanda che mi farei è questa: per quale ragione nella Vita l’intestino ha un ruolo così dominante? Perché nessuno s’è mai posto il problema? Ne sarebbe stata forse minata l’immagine dello scrittore astato nemico di ogni tirannia? Del padre della patria? Riletta oggi, questa portentosa autobiografia, colpisce proprio per gli aspetti più frivoli e fatui, per la fragilità quasi nevrastenica, per la friabilità del basamento su cui l’eroe invitto si erige.

Senza dire di quel forsennato desiderio di gloria, così puerile, così ostentato: una sorta di finestra aperta la Vita ‒ quando saranno crollati gli alti valori che ancora sorreggono la civiltà europea ‒ sul nichilismo di due secoli dopo. L’impudicizia e la sfrontatezza con cui Alfieri si mette a nudo sono assai più nostre del narcisismo inane di tutti i nostri contemporanei. Quando mi parlano di autofiction mi viene da sorridere: ma la Vita di Alfieri l’hanno mai letta?