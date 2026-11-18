Incarna alla perfezione sul web e non solo il prototipo dell’intellettuale di successo. Per questo può non avere nome. Sulla fascetta del suo esordio si leggevano le parole di uno scrittore importante come Moresco: «È difficile prevedere il futuro di un giovane scrittore. Questo ragazzo siciliano che ha la faccia di Kafka tatuata su tutto il petto ha la fiamma, e quindi si può scommettere su di lui».

Lo conobbi: un ragazzo amabile, cortese e assai educato. Ma lessi il romanzo e poi ne scrissi, concludendo la recensione con l’affermazione che tutto si poteva accettare ‒ compresa quell’idea della vita come via crucis ‒ tranne quella lingua metaforicamente sgangherata che comprometteva tutto. Una lingua in cui «le ville di campagna mugolavano davanti alle stalle le quali condivano la carne celeste con rotoli di paglia ‘ttaccàti alla notte». Quel giovane non è cambiato: «Come se un tempo atipico sfibrasse tutti i tipi di atomo attorno» (così presentava su Facebook il suo nuovo romanzo).

E Moresco aveva ragione: ha avuto molto successo, scrive su un quotidiano autorevole, dirige collane letterarie per un editore che è quello che forse lo pubblicherà. Oggi somiglia fisicamente a Mircea Cărtărescu. C’è da giurare che, se uno dei due vincerà il Nobel per la Letteratura, non sarà di certo il grande scrittore rumeno.