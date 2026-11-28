Dai versi di un poeta di fine Ottocento alle invettive di oggi contro i politici: la sfiducia nella politica e il populismo attraversano i secoli, dimostrando che, in fondo, nulla è cambiato

Si dice che la Storia sia magistra vitae. Se lo fosse certi fatti, talune attitudini, non si ripeterebbero assolutamente identici a sé stessi. Spostiamoci a più di un secolo fa. Cito dall’antologia intitolata Petrolio e Assenzio. La ribellione in versi 1870-1900 e allestita da Giuseppe Iannaccone. Si tratta di versi scritti più o meno negli anni in cui Federico De Roberto pubblicava I Viceré (1894).

Prendete ‒ esempio a caso ‒ Elettore io? di Giovanni Antonelli, poesia ricavata da Il libro di un pazzo (1893): «Che vuoi ch’elegga in questa baraonda,/Ove dal nero il bianco io più non scerno?». Antonelli, nato forse nel 1851, dopo 12 anni di Marina Militare, vagabondò come cantastorie per le piazze d’Italia, guadagnandosi mesi di galera e persino la curiosità di Cesare Lombroso che gli dedicò un capitolo della quarta edizione di Genio e follia (1882). Morì -non si sa quando- in manicomio, tentando più volte la fuga.

Ma era davvero pazzo Antonelli? Ecco: «No, non vo’ saper nulla d’elezione,/E se dovessi dare il voto mio,/Farebbe a tanti porci indigestione». Non certo più pazzo e inverecondo di chi oggi, nei bar e nelle piazze, ma senza pagar dazio, inneggia invocando medesima gogna per i politici. Populismo di ieri e di oggi: niente di nuovo sotto il sole.