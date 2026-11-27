Tra piazze rinominate e monumenti rimossi, le vicende di Berlinguer, Garibaldi e Totò raccontano il rapporto controverso degli italiani con la memoria storica e i suoi simboli

Beato il Paese che non ha bisogno di eroi, diceva il grande tedesco. E di monumenti, aggiungerei. Significativa la vicenda che vide testimoni i cittadini di San Martino Siccomario, alle porte di Pavia, dal 2011 al 2016, dove quella intitolata a Enrico Berlinguer è diventata piazza Unità d’Italia per poi tornare all’intestazione originaria: si voleva un nome -motivarono- che unisse, non divisivo.

Oggi quella piazza è un luogo come un altro ove è possibile, come accaduto qualche mese fa, mangiare street food e ascoltare i Rotattada in concerto, un gruppo di giovani -così la locandina- «con la passione per la musica e il desiderio di condividere la bellezza che vivono ogni giorno nel contesto universitario». Chissà perché questa furia iconoclasta s’è impossessata degli italiani. Il caso del grande leader sardo non è di certo isolato: pensate a ciò che nel corso degli anni è toccato a Garibaldi. Nemmeno l’amatissimo principe Antonio de Curtis, in arte Totò, è stato risparmiato: la sua statua, infatti, fu sfrattata dal parco d’un comune ligure per far posto a un altro nobile cittadino e benefattore, trovando infine sistemazione sul lungomare in una piazza intitolata a Enrico Toti, il martire di guerra mutilato d’una gamba che, prima di morire, scagliò la sua stampella contro gli austriaci.