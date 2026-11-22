Ho rivisto dopo tanti anni il film di Alessandro Blasetti Vecchia guardia, in cui si celebravano i fasti dello squadrismo fascista, che arrivava nella sale cinematografiche nel 1934, proprio quando Vitaliano Brancati si congedava dal suo giovanile e volontaristico fascismo con il dostoevskiano Singolare avventura di viaggio. Li cito insieme, Brancati e Blasetti, perché romanzo e film sono ambientati entrambi nella mia città natale, Viterbo. La quale mostra, in tutti e due i casi, una qualità straordinariamente funzionale: è, con la sua cupa tetraggine, il perfetto scenario per la retorica del fascismo movimentista della prima ora.

Mentre quella che vi si rappresenta resta a tutti gli effetti un’Italia triste e disperata. Il film, visto oggi, non sembra per nulla anticipare il Neorealismo prossimo venturo, ragione per cui lo si è così tanto e a lungo lodato. Quello che colpisce, invece, è un che di allucinato e sconcio, di fantasmagorico, che ci rimanda ai corpi disfatti e sconfitti di quei bagnanti che, negli stessi anni, ci consegnava nei suoi quadri il grande Fausto Pirandello. In Blasetti e Pirandello, infatti, non c’è il realismo (o non c’è più), c’è invece l’illusione del realismo. Più che un atto di obbedienza alla realtà, che il regime chiedeva, c’è la sua scomunica.