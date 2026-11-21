Confesso che il titolo del volume mi ha colpito: L’inconscio climatico. Figure della negazione, pubblicato da Jaca Book per la cura di Alfredo Lombardozzi e Cosimo Schinaia, con un testo del noto climatologo Luca Mercalli e una prefazione di Francesco Barale. Numerosi gli autori: tra i quali ingegneri ambientali ed esperti di politiche del settore, climatologi appunto, antropologi e letterati, ma soprattutto moltissimi psicoanalisti.

Certamente lodevole è l’intento da tutti condiviso di evitare, quanto alla questione del rapporto uomo-ambiente, le due opposte derive del negazionismo («non esiste un problema ecologico») e del catastrofismo («siamo alle soglie dell’apocalisse»). Però c’è un problema. Quello di inconscio è un concetto assai sdrucciolevole e, da un punto di vista epistemologico, in crisi forse irreversibile.

Il Freud scienziato non gode più da tempo di molto credito presso neurologi, psichiatri e filosofi della scienza, mentre resta altissima la sua considerazione come scrittore: i suoi Casi clinici ‒ ne sono convinto ‒ sono capolavori letterari. Se parlare di inconscio ‒ poco importa se individuale o collettivo (l’eterna guerra tra Freud e Jung) ‒ risulta alquanto problematico, con quale plausibilità potremmo parlare di un inconscio climatico?