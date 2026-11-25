Angelandrea Zottoli: ma chi era costui? Emilio Cecchi, nel necrologio scritto per il Corriere della Sera del 24 aprile 1956, lo salutò come il «critico gentiluomo». Aggiungerò soltanto che dei suoi studi manzoniani -Umili e potenti nella poetica del Manzoni (1931), che gli valse l’ammirazione di Bacchelli, e Il sistema di don Abbondio (1933) ‒ Sciascia faceva giustamente gran conto. In quest’ultimo libro c’è una grande intuizione di natura non solo letteraria, ma anche civile: il famoso curato, e non Renzo e Lucia, diventa infatti il vero protagonista dei Promessi sposi, romanzo letto finalmente entro uno scenario di cupezza caravaggesca, lontano da ogni edificante pedagogia.

È qui che Zottoli abbandona un’idea di critica letteraria ancora crociana, per restituirci un’opera grande e terribile, in cui si ricapitolerebbe la storia d’Italia di ieri, di oggi e purtroppo anche di domani: l’Italia, appunto, del sistema di don Abbondio. L’Italia di quegli italiani che tanto s’affannano a dimostrarci che la sanno molto più lunga degli altri. Che sono più furbi. Di tale Italia gretta ed egoista, miseramente paga del suo particulare, lontanissima dal cristianesimo, Zottoli fu la negazione vivente: anche per questo vale la pena di ricordarlo.