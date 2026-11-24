Una blasonata squadra del Sud. Una campagna acquisti sontuosa per rinforzarsi, vincere il campionato e approdare direttamente in serie B. Una sconfitta umiliante in casa la prima giornata di campionato a opera di una grande squadra under 23 del Nord di serie A, inserita nel campionato di serie C come da regolamento. I tifosi sono furiosi. L’allenatore si presenta ai microfoni di una tv per dare la sua interpretazione e provarsi a spiegare la sconfitta. I commenti sui Social network sono impietosi. Mi colpisce in modo particolare quello di un ultrà, poiché rivela un’insospettata sensibilità estetica e una notevole ironia.

Non parla di calcio ma di look. Sentite qua: «Il suo errore è stato non esibire qualche bracciale supplementare al polso!». Notazione fulminante. Il polso di quell’allenatore completamente ricoperto da bigiotteria dozzinale rivelava effettivamente una disposizione adolescenziale imbarazzante, impossibile da perdonare a un adulto e professionista. Questo tifoso sapeva bene che quel dettaglio calcisticamente insignificante era invece risolutivo per costruirsi un giudizio esatto sulle capacità del suo allenatore. Del resto: non è sufficiente constatare che il più importante capo di Stato del mondo si tinga i capelli per capire già tutto?