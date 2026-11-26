Dovendo allestire un volume in onore d’un collega che andrà in pensione, sono andato a cercare nella mia biblioteca volumi analoghi. E ho trovato quello dedicato al noto critico Renato Barilli. Il quale scriveva con disarmante candore: «Avvicinandosi l’ora del mio pensionamento, si è posto anche a me, come già a tanti colleghi, il classico problema di come festeggiarlo». Queste parole si trovano nell’introduzione di Renato Barilli. Autoritratto a stampa (2010), volume che si fa notare anche per la smisurata bibliografia dei propri scritti. Il risultato è -date le premesse- un monumento equestre, che l’autore edifica in gloria di sé stesso, scritto con baldanza e stile giovanilisticamente accademici: miracolo che, davvero, non credevo possibile. Barilli giganteggia in capitoli che -giuro- hanno titoli così: «Miei incontri con Sanguineti e Eco»; «1964, il mio annus mirabilis»; «Divento cattedratico»; «Dichiaro guerra alla semiotica»; «Sostengo i Nuovi Futuristi»; «Le mie vaste ricognizioni sulla narrativa di età moderna». Tono sempre solenne, ai massimi livelli di autostima: «ricordo che fui invitato qualche anno dopo, sempre nella parte di enfant prodige». Come libro comico, sarebbe esilarante. Ma comico non è: perché Barilli è fatto proprio così. È generoso. Ed è la ragione per cui lo amiamo.