Candace Smith esplora i tesori dei monasteri femminili

Candace Smith e l’ensemble Cappella Artemisia tornano là dove ci aspetteremmo di incontrarle: nel disco Call for the Wailing Women queste coraggiose e raffinate interpreti proseguono infatti il loro prezioso lavoro di ricerca, studio ed esecuzione dei tesori musicali custoditi nei monasteri femminili tra XVII e XVIII secolo. Il sottotitolo – Laments and Lamentations in Italian Convents – ne chiarisce subito l’ambito di riferimento: la ricca tradizione della musica penitenziale che risuona nei tempi forti dell’anno liturgico, in particolare durante la Quaresima. Alla “chiamata delle lamentatrici” – evocata dalla citazione biblica del Libro di Geremia – sembrano rispondere alcuni tra i più significativi compositori attivi nei conventi italiani in epoca barocca, tra i quali emerge la figura di Maria Francesca Nascimbeni, autrice del toccante madrigale spirituale O trafitto mio Dio, composto a soli sedici anni, poco prima di prendere il velo.

Tra le pagine destinate al Primo Notturno del Giovedì Santo spiccano la solenne e teatrale Lamentatio Virginis in depositione Filii de Cruce di Alessandro Della Ciaia – dialogo tra la Madonna e un coro di angeli, a mo’ di eco dello Stabat Mater – e la raffinata polifonia a tre voci delle Lamentationes in Coena Domini di Giovanni Matteo Asola, esempi emblematici di una scrittura insieme rigorosa e di intensa forza espressiva. È questo il terreno ideale sopra cui le componenti di Cappella Artemisia mettono in gioco la loro magistrale sensibilità interpretativa. E mentre con il Quid miseri, quid faciamus? di suor Chiara Margarita Cozzolani riportano alla luce un dialogo sacro di squisita fattura e grande suggestione, con il breve mottetto Usquequo oblivisceris me in finem? di Lucrezia Orsina Vizzana portano in scena una struggente invocazione, traducendo con intensità e finezza tecnica tutta la disperazione del cuore e la tensione verso una possibile redenzione.